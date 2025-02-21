海纜破壞頻傳 歐盟推行動計畫強化「海纜外交」

波羅的海又傳出最新一樁海纜破壞事件，正在芬蘭出訪的歐盟安全政策副主席今天宣布一套強化海纜韌性的溝通文件，除了整合落實現有政策工具，還將促進與全球夥伴的「海纜外交」。

據瑞典電視台（SVT）今天報導，瑞典官方證實哥特蘭島（Gotland）海域附近一條連結芬蘭和德國的海底光纖纜線遭到最新破壞，是這條海纜近期第3次被破壞。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責安全議題的副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）在赫爾辛基舉行的記者會上表示，波羅的海近來海下基礎設施陸續遭到嚴重攻擊，歐盟為此已成立區域中心以密切監督防範，今天宣布的行動計畫將不只針對波羅的海，而是涵蓋所有歐盟國家海域。

根據執委會公布的行動計畫架構和時程，今年底前將完成現有及規畫中的所有海纜測繪、提出一份海纜專案優先名單，以及一套海纜安全的政策工具箱，並在今明兩年與成員國合作採取具體行動加強海纜韌性。

這套架構的主要內涵，包括預防性的投資新海纜、增加備用額度，加強在海床的威脅偵監能力和管線快速修復能力，以及透過制裁和外交手段遏阻，特別是將與全球夥伴促進「海纜外交」。