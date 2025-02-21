快訊

經典賽Live／9局上西班牙沒得分仍12：3領先 中華隊最後反攻機會

私大畢業求職屢碰壁 她重讀國立碩士大反轉：徵才真的看學歷

林岱樺百萬交保被迫搬家 胞弟70萬元、2助理60萬元交保

海纜破壞頻傳 歐盟推行動計畫強化「海纜外交」

中央社／ 布魯塞爾21日專電

波羅的海又傳出最新一樁海纜破壞事件，正在芬蘭出訪的歐盟安全政策副主席今天宣布一套強化海纜韌性的溝通文件，除了整合落實現有政策工具，還將促進與全球夥伴的「海纜外交」。

瑞典電視台（SVT）今天報導，瑞典官方證實哥特蘭島（Gotland）海域附近一條連結芬蘭和德國的海底光纖纜線遭到最新破壞，是這條海纜近期第3次被破壞。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責安全議題的副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）在赫爾辛基舉行的記者會上表示，波羅的海近來海下基礎設施陸續遭到嚴重攻擊，歐盟為此已成立區域中心以密切監督防範，今天宣布的行動計畫將不只針對波羅的海，而是涵蓋所有歐盟國家海域。

根據執委會公布的行動計畫架構和時程，今年底前將完成現有及規畫中的所有海纜測繪、提出一份海纜專案優先名單，以及一套海纜安全的政策工具箱，並在今明兩年與成員國合作採取具體行動加強海纜韌性。

這套架構的主要內涵，包括預防性的投資新海纜、增加備用額度，加強在海床的威脅偵監能力和管線快速修復能力，以及透過制裁和外交手段遏阻，特別是將與全球夥伴促進「海纜外交」。

歐盟 瑞典 芬蘭

延伸閱讀

歐美貿易談判 歐盟不排除調降美國進口車關稅

【重磅快評】台馬海纜又斷了 政府不能不思考對策

中華電加碼海纜投資

海纜再故障 馬祖民眾：無法追劇、看籃球轉播

相關新聞

一夜顛覆對烏決策…若習近平要支持和平統一 川普可能反應曝光

英國「衛報」報導，美國總統川普在烏克蘭議題上顛覆華府政策，台灣屏息觀察進展。中國國家主席習近平可能要求川普支持「和平統一...

實彈演習？共軍艦艇現身澳紐間國際海域 至少3商業航班改道

澳洲衛報21日報導，中共人民解放軍海軍的軍艦已在澳洲和紐西蘭之間的海域進行了一次看似實彈的演習，上空的商業航班則因此改道...

「美國不能如此傲慢」海利喊話別背棄盟友 必須支持台灣烏克蘭

美國前駐聯合國大使海利表示，美國此刻最不應該做的就是拋棄盟友，美國必須與盟友保持友好關係。她並說，美國應該成為烏克蘭、以...

屢遭西方嚴厲制裁 白俄羅斯總統：美國意圖離間俄中兩國

俄羅斯的主要盟友、白俄羅斯總統魯卡申柯今天表示，美國似乎意圖在俄中兩國之間製造隔閡

馬來西亞競逐大陸榴槤市場 專家示警地緣政治風險

中國對榴槤需求攀升，馬來西亞伐林翻種迎合新商業模式，共同與其他東南亞生產國競逐「中國夢」，但專家示警，應顧及初嚐甜頭後隱...

對抗川普接管加薩計畫 阿拉伯國家領袖齊聚沙國研商

阿拉伯國家領袖今天聚集沙烏地阿拉伯，制定加薩走廊（Gaza Strip）重建計畫，以對抗美國總統川普提出美方接管加薩走廊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。