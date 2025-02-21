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馬來西亞競逐大陸榴槤市場 專家示警地緣政治風險

中央社／ 吉隆坡21日專電
大陸對榴槤需求攀升，馬來西亞伐林翻種迎合新商業模式，共同與其他東南亞生產國競逐「中國夢」。 路透社
大陸對榴槤需求攀升，馬來西亞伐林翻種迎合新商業模式，共同與其他東南亞生產國競逐「中國夢」。 路透社

中國對榴槤需求攀升，馬來西亞伐林翻種迎合新商業模式，共同與其他東南亞生產國競逐「中國夢」，但專家示警，應顧及初嚐甜頭後隱藏的地緣政治風險，避免過度依賴或淪為「榴槤外交」籌碼。

東南亞包括泰國、菲律賓、越南與馬來西亞等國均種植榴槤並銷往中國。大馬榴槤品種多元，逾220種品種獲得有關單位註冊，其中，貓山王、黑刺榴槤頗受中國青睞。

被大馬視為「萬果之王」的榴槤過去多屬小農經濟，並未大規模種植，直到2011年才向中國出口冷凍榴槤果肉製品，再於2019年以冷凍整粒榴槤出口中國，榴槤市場近年已掀中國熱。

去年6月中旬，馬來西亞與中國簽署「馬來西亞新鮮榴槤對華出口植物檢疫要求議定書」，中國海關總署公布進口馬來西亞鮮食榴槤植物檢疫要求，首批新鮮榴槤8月出口中國達40噸，試圖與泰國、菲律賓與越南分庭抗禮，搶進中國市場大餅。

大馬官員將榴槤視為繼橡膠與油棕後最成功的農業經濟作物，麻六甲、彭亨、霹靂、柔佛、砂拉越等州是主要產地之一，今年總產量預期逾50萬噸，其中，諸如貓山王約占36%、黑刺榴槤占1%，其它如D24榴槤11%、甘榜榴槤38%。

彭亨州的文登（Bentong）與勞勿（Raub）被當地人認為是貓山王榴槤故鄉，榴槤業者穆斯塔法（Mustafa）說，中國是榴槤消費大國，越南貓山王榴槤拜地利之便鄰近中國，是大馬最大競爭對手，泰國榴槤則不如貓山王濃郁。

在文登擁有數公頃榴槤園園主伍賢幹今天受訪說，中國對榴槤需求量太大，大馬雖順利搶下灘頭堡，但本地榴槤價格陸續上漲，尤其，面對地緣政治多變局勢，榴槤經濟打造出的新商業模式備受考驗。

他說，中國榴槤市場中的大馬榴槤約占20%，泰國最多約70%，如果中國利用榴槤作為貿易戰武器，並非沒有可能發生，不過，諸如油棕、稀土與榴槤都有可能變成貿易戰工具，「如果真的要威脅，什麼情況都會發生」。

伍賢幹認為，如果大馬產量過盛，中國又停止採購榴槤，這些榴槤要銷往何地，就會發生滯銷困境。

南馬柔佛巴力拉惹（Parit Raja）榴槤小農園主卓清榮受訪說，任何商品銷售都要分散風險，榴槤既是重要經濟作物，唯有向全球開拓多元市場，而非僅押寶少數國家，如今大馬榴槤除中國外，也有銷售到澳洲、中東與美國，但更重要的是要拓展榴槤生態旅遊，吸引外國人到大馬品嚐榴槤，才不致依賴受制成為貿易戰工具。

馬來西亞保護自然遺產組織（PEKA）也關注大馬為闢建大型榴槤園伐林，以滿足榴槤市場需求現象，對環境生態形成威脅。

馬來西亞默迪卡民調中心（MCOR）研究員李泰德（Ted Lee）認為，大馬要注意中國藉「榴槤外交」籌碼，對東南亞榴槤生產國施加的貿易障礙，諸如中國實施新的檢疫措施讓越南與泰國的榴槤價格暴跌或銷毀，當地榴槤業者蒙受巨大損失，有苦難言。

他認為，馬來西亞榴槤要銷路多元化將不受制於依賴單一市場風險。對東南亞國家來說，將榴槤銷往中國的確能感受到實質經濟紅利，但過度依賴單一市場容易受新設貿易障礙宰制，特別是馬中關係雖然密切，仍應顧及地緣政治現實，而非淪為「榴槤外交」籌碼。

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