友台捷克眾議院議長健康考量 宣布不參選秋季國會選舉

友台捷克眾議院議長艾達莫娃宣布，因健康因素，將不會在秋季國會選舉中競選連任議員，但她將持續擔任「傳統、責任與繁榮黨」黨主席以及眾議院議長，直至任期結束。

捷克眾議院議長兼「傳統、責任與繁榮黨」（TOP09）黨主席艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）18日宣布，因健康因素，不會在秋季國會選舉中爭取連任。

她說：「我一直將政治視為對國民的服務。然而，由於健康狀況，我無法在當前繁重的工作下，額外投入競選活動。」

艾達莫娃隨後在社群媒體X（前身為推特）補充：「做出這個決定對我來說並不容易。為國家服務一直讓我感到無比充實，這也是為何我長時間考慮是否參選，即便健康狀況存在挑戰。然而，我認為將健康置於首位是正確且負責任的選擇。」

艾達莫娃18日已在黨內會議上，向領導層宣布不競選連任國會議員的決定。與此同時，她也提出願意交出黨主席職務，但黨內領導層一致支持她留任，因此她將繼續擔任黨主席，直至11月的黨代表大會，屆時將正式移交領導權。

艾達莫娃自2021年起擔任眾議院議長，她的任期將至今年秋季國會選舉結束，屆時新的國會將選出新議長。艾達莫娃強調：「我相信自己能順利完成議員與議長的任期，這將是我接下來的工作重點。」

擔任眾議長期間，艾達莫娃立場友台，2023年3月她率領大型代表團訪台，強調台灣與捷克共享民主、人權與自由價值觀，並倡議經貿、科技與文化合作。

艾達莫娃自2013年擔任眾議院議員，2019年接任「傳統、責任與繁榮黨」主席。2021年國會選舉中，她在布拉格選區獲49,074張選票，僅次於捷克內政部長、「市長與獨立人士黨」（STAN）黨主席拉庫尚（Vít Rakušan），成為得票數第二高的候選人。

目前執政聯盟「一起」（SPOLU）為「傳統、責任與繁榮黨」與「人民民主黨」（ODS）和「基督教民主黨」（KDU-ČSL）組成，這3個政黨需協商如何在秋季選舉中安排候選名單，並確定各黨派代表的排序。

外界原本猜測，「傳統、責任與繁榮黨」與「人民民主黨」之間可能出現一場爭奪布拉格選區第一順位候選人的角逐，但如今艾達莫娃退選，可能會改變競選局勢。