實彈演習？共軍艦艇現身澳紐間國際海域 至少3商業航班改道

澳洲衛報21日報導，中共人民解放軍海軍的軍艦已在澳洲和紐西蘭之間的海域進行了一次看似實彈的演習，上空的商業航班則因此改道。

根據報導，054A型飛彈護衛艦「衡陽號」、055型飛彈驅逐艦「遵義號」與903型綜合補給艦「微山湖號」等3艘艦艇組成的中共人民解放軍南部戰區海軍所屬107海上編隊，現位於新南威爾斯省南岸伊頓（Eden）港外約340海浬的國際海域，解放軍海軍則在演習前不久知會了澳洲國防部。

解放軍艦艇21日稍早告知澳方進行實彈演習的計畫，正在尾隨的一艘紐西蘭海軍艦艇觀察到，共軍艦艇改變隊形，將一個目標放入海中，再次機動，接著收回目標。

報導指出，沒有觀察到實彈，但是隊形變化與實彈演習一致，據了解沒有地對空射擊。此次演習是在國際海域進行，符合國際法，據了解至少3架商業航班改變航線。

澳洲已透過坎培拉與駐北京的國防武官，向陸方要求實彈演習的更多資訊以及進一步軍演的計畫。據了解，該演習在短時間內通知進行，被澳洲軍方內部視為一次「嚴重干擾」，但並未對空域使用者構成風險升高。

澳洲總理艾班尼斯表示，中國大陸已發出警報，將進行前述活動，包括可能使用實彈，並指共軍艦頂位在澳洲專屬經濟海域外，「當中國艦隊沿著澳洲近海的外海航行時，澳洲和紐西蘭的船艦與飛機一直在監視，正如你們預期我們將會做的那樣」。有記者提問擔憂程度，艾班尼斯則說，該活動符合國際法，陸方也已給出警告。

根據澳洲廣播公司報導，從雪梨飛往基督城的阿聯酋航空UAE3HJ航班，於雪梨時間早上11時左右收到了共軍避開空域的直接警告。 澳洲國防部長馬爾斯接受電台訪問時表示，當共軍開始演習時，飛機「真的正在飛越塔斯曼海」，不得不迅速改道。

馬爾斯說，雖然共軍艦艇遵守國際法，但通常會預期提前12至24小時通知，「所以我可以理解，為何這對航空公司可能非常令人不安」。

中共外交部發言人郭嘉昆則在例行記者會答覆法新社計者提問時表示，「中國人民解放軍南部戰區組織艦艇編隊赴遠海展開演訓，演訓活動始終保持安全、規範和專業操作，符合有關國際法和國際實踐」。