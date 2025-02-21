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大陸軍艦澳洲東岸外海實彈演習 澳外長表擔憂

中央社／ 雪梨21日綜合外電報導

澳洲外交部長黃英賢今天針對3艘中國軍艦在澳洲東岸外海進行實彈演習表示擔憂。澳洲飛航服務公司已聯繫商業航空公司，示警業者注意這項演習。

法新社報導，黃英賢表示，她對這項「實彈演習」缺乏透明度感到擔憂，並將向北京表達她的「憂心」。

路透社報導，澳洲飛航服務公司（AirservicesAustralia）和澳洲官員說，已聯繫航空公司，示警他們有關3艘中國軍艦在澳洲東岸外海進行實彈演習的通報。

中國海軍「衡陽號」護衛艦、「遵義號」驅逐艦及「微山湖號」補給艦組成的艦隊，上週進入澳洲周邊海域，本週沿著澳洲東海岸航行，受到澳洲和紐西蘭海軍和空軍的監控。

澳洲空中交通管制機構澳洲飛航服務公司今天在聲明中說：「民航局和澳洲飛航服務公司都注意到國際水域實彈演習的通報。」

聲明還說：「為了謹慎起見，我們已通知計劃在該地區飛行的航空公司。」

澳洲航空公司（Qantas）及旗下廉航捷星航空（Jetstar）正在監測空域，並暫時調整澳洲和紐西蘭之間跨越塔斯曼海（Tasman Sea）的一些航班。

實彈 演習 澳洲

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