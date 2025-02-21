以控歸還非人質遺體 哈瑪斯稱「埋廢墟淪碎片」：恐和其他混一起

以色列軍方稍早指控，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯歸還的四具人質遺體中，其中一具非人質，指控他們違反停火協議。路透報導，以色列軍方說，已確認兩具遺體為嬰兒克菲爾（Kfir Bibas）和他的四歲哥哥艾利爾（Ariel Bibas），第三具遺體本應是他們的母親希利（Shiri Bibas），卻不符合任何人質資料，身分仍不明。

路透指出，哈瑪斯回應，以色列空襲希利被關押的地方後，希利的遺體被埋在廢墟下，和其他人的遺體混在一起。哈瑪斯官員塔瓦布塔（Ismail al-Thawabteh）聲稱，希利的遺體「顯然被埋在廢墟下，和其他人的遺體混在一起，變成了碎片」，並重申以色列是造成希利死亡的幕後黑手。

哈瑪斯過去一年一直聲稱，希利母子在以色列的空襲中喪生。

以色列當局則說，已確認兩具遺體為嬰兒克菲爾，他們在關押期間被哈瑪斯恐怖分子謀殺。

以色列還表示，放在以希利臉部照片標示棺材中的遺體，其實是身分不明的加薩婦女，而非希利。以色列官員說，這具遺體被移交時狀況良好，阿布卡比爾法醫研究所（Abu Kabir forensic institute）可以明確判定這具遺體不屬於希利。

以色列官員還說，這具遺體穿著衣服，阿布卡比爾法醫研究所對遺體進行過多次檢查。相關機構已將這具遺體的DNA和希利及其他仍被哈瑪斯關押的女性人質進行比對，但結果均不匹配。