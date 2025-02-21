一夜顛覆對烏決策…若習近平要支持和平統一 川普可能反應曝光

英國「衛報」報導，美國總統川普在烏克蘭議題上顛覆華府政策，台灣屏息觀察進展。中國國家主席習近平可能要求川普支持「和平統一」，川普「可能會同意，也可能反其道而行」。

「衛報」（The Guardian）報導，川普重返白宮，全球隨之震盪，這包括關閉美國國際開發總署（USAID），以及針對烏克蘭議題與俄羅斯談判。他還揚言併吞格陵蘭島（Greenland）和加拿大、接管加薩走廊（Gaza Strip）予以「重新開發」等。

報導認為，在挺台立場上，川普傳達過的訊息頂多只能說有好有壞，這讓台灣不安。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic PolicyInstitute）的中國調查和分析計畫主管貝書穎（BethanyAllen）指出：「川普政府已經展現出願意突然而且無預警背離美國兩黨數十年來的中國政策。」

「發出的訊號就是，（川普政府）正把自由民主價值排除在外交政策考量之外，使得美國挺台立場可能與純粹因為台灣本身就是一個值得維護的民主政體那種固有價值脫鉤。」

報導指出，川普在烏克蘭議題上的談判手法特別讓將俄羅斯侵略行徑與中國的企圖相提並論的一些台灣人心生警惕。

貝書穎認為，美國共和黨對中國的同情遠不如對俄羅斯。儘管如此，由於川普似乎不重視捍衛民主政體免於專制主義威脅，他的不可預測性仍令人感到不安。

報導指出，少有分析家認為台灣會實際上被拿來當作談判籌碼。但習近平可能要求川普支持「和平統一」，削弱台灣的處境。美國前總統拜登曾遇過這種要求並且予以拒絕，而川普可能會同意，也可能反其道而行。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（EurasiaGroup）中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）認為：「對北京而言，可能發生的最糟情況就是川普政府開始以前所未見方式支持台灣總統賴清德政府，如果美中關係破裂，這種可能性就會升高。他們知道川普想要什麼嗎，這我不確定。」