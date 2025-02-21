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首次通話！陸副總理今晚將應約與美國財長視訊 陸外交部證實

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆21日證實何立峰將與美國財長通話。（圖/截自央視新聞）
大陸外交部發言人郭嘉昆21日證實何立峰將與美國財長通話。（圖/截自央視新聞）

美國財政部長貝森特20日受訪時透露周五將與中國大陸同等級官員進行首次通話，大陸外交部21日下午予以證實，並指大陸副總理何立峰21日晚間會「應約」與其通話，「就中美經濟領域重要問題進行溝通」。

2月21日下午大陸外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會時，證實上述消息，他表示，「據了解，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰擬於今晚應約與美財長貝森特舉行視頻（視訊）通話，就中美經濟領域重要問題進行溝通」。

此前在接受彭博電視訪問時，貝森特表示，他給大陸傳遞的第一個訊息將是「我們希望共同努力」，而且「我們真的想阻止」來自大陸的芬太尼前導成分流入。美國總統川普月初以此為由，對中國進口商品加徵10%關稅。

貝森特和葉倫一樣，同樣要求中國大陸停止依賴出口推動經濟成長，「中國需要透過重視消費來重新平衡經濟」，「他們正為了企業界而壓榨消費者」。

而在美國政府換屆前，何立峰與美財政部部長葉倫於1月7日舉行視訊通話，新華社指出，「雙方圍繞落實中美元首重要共識，回顧總結近年來中美經濟領域交往合作經歷，積極評價中美經濟、金融工作組等對話機制的重要作用，同意在過渡期內保持溝通、管控分歧，繼續穩定中美經濟關係」。

當時大陸方面「就美對華經貿限制措施表達關切，特別是就美近期實施的貿易調查等闡明立場」，雙方同意保持溝通聯繫的重要性。

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