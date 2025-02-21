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川普凍結援外經費 印尼NGO運作陷困境至少300人被裁

中央社／ 雅加達21日專電

美國總統川普出手整頓負責援外的美國國際開發總署（USAID），並凍結大多數資金90天，衝擊印尼NGO有關愛滋防治及環境保護計畫，甚至有組織暫停運作並關閉辦公室，逾300人遭裁員。

「我們相當震驚！」正在印尼巴布亞省（Papua）海域調查研究的非政府組織（NGO）生態努沙基金會（EcoNusa Foundation）創辦人布斯塔（BustarMaitar），對川普一聲令下就凍結援助資金，感到相當意外。

布斯塔說，雖然早知川普對氣候變遷持懷疑態度，但沒想到他一上任就揮刀大砍對外援助。

生態努沙基金會於2017年成立，主要專注於維護摩鹿加（Maluku）和巴布亞地區自然資源，並與當地社區合作，增進居民經濟能力；其中一項原本預定2月4日啟動的保護海洋計畫，因美方凍結援助而被迫暫停。

布斯塔告訴中央社，該計畫原本在巴布亞紅樹林區域的10個村莊進行，透過保護當地海洋生態系統，提高社區居民和漁民的收入。由於該計畫4成經費來自USAID，雖仍有其他資金可支撐，但計畫規模將大幅縮減，影響逾1000名居民。

他說：「我們為了該計畫已準備1年多，也招募專案人員。因規定不會隨意裁員，也只能繼續找其他資源以支撐計畫。」

生態努沙基金會已是相對幸運的印尼NGO，專注於愛滋防治及保護性別弱勢群體的NGO衝擊更大，有些已暫停運作，裁員並關閉辦公室。

印尼愛滋聯盟（Indonesia AIDS Coalition）統計，印尼專注於愛滋防治的NGO資金大多來自「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」（GFATM），而此基金會總預算約3成來自美國的「總統愛滋病緊急救援計畫」（PEPFAR），該計畫已被暫停。

印尼愛滋聯盟創辦人兼執行長阿迪亞（AdityaWardhana）向中央社指出，目前雅加達有至少5個負責愛滋防治、跨性別、弱勢女性和心理疾病的NGO受衝擊，逾300名員工遭解僱，部分辦公室已關閉。

印尼愛滋聯盟專員布迪（Budi Larasati）說，他們的組織來自美國的援助並不多，因此影響不大，目前僅有名為Enhance的計畫被迫取消。該計畫是透過工作坊，教導NGO如何永續經營。

布迪透露，目前受影響最大的NGO是資金來源全依靠USAID的「印尼正向網絡」（Jaringan IndonesiaPositif）。該組織是串起印尼愛滋感染者的的社群網路，成立於2014年，起初由21名印尼愛滋感染者發起，目前該組織動態不明，也未與其他NGO聯繫。

在NGO領域約16年的阿迪亞解釋，許多印尼NGO對經費遭凍結的態度非常低調，不僅不願與其他NGO聯繫，也不願接受媒體訪問，原因是他們仍對美國解凍資金，抱著一絲希望。

但阿迪亞認為，美國援助資金解凍的機會相當渺茫，因此所有印尼NGO工作者都須思考資源分配的重要性，財源也得更為多元。

他無奈地說：「目前仍在研究（援助資金凍結）對弱勢群體的影響，特別是跨性別社群。只是現在許多NGO仍不敢對外發言或相互討論，因此仍需時間讓他們重拾信心，才能共同尋找解決方式。」

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