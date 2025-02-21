對抗川普接管加薩計畫 阿拉伯國家領袖齊聚沙國研商

阿拉伯國家領袖今天聚集沙烏地阿拉伯，制定加薩走廊（Gaza Strip）重建計畫，以對抗美國總統川普提出美方接管加薩走廊並驅逐其人民的倡議。

法新社報導，阿拉伯國家聯合反對川普的計畫，但對於誰應該管理加薩走廊這塊飽受戰爭蹂躪的巴勒斯坦領土、以及如何資助其重建，仍然存在分歧。

專門研究沙烏地阿拉伯外交政策的專家卡林（UmerKarim）認為，這是幾十年來對更廣泛的阿拉伯世界和巴勒斯坦問題影響最重大的峰會。

川普提議美國「接管加薩走廊」並將當地240萬巴勒斯坦人遷移至鄰近的埃及和約旦，引發全球憤怒。

接近沙烏地阿拉伯政府的一名消息人士告訴法新社，阿拉伯國家領袖將討論「一項重建計畫，以對抗川普的加薩走廊計畫」。

以色列和哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭1年多後，加薩走廊大部分地區已變成廢墟，聯合國最近估計重建工作將耗資超過530億美元。

約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）11日在華盛頓會見川普時說，埃及將提出一項未來發展計畫。

這名沙烏地阿拉伯消息人士說，這次峰會將討論「埃及計畫的一個版本」。