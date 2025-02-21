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美國財長將與大陸副總理通話 敦促平衡經濟增加消費

中央社／ 台北21日電

美國財政部長貝森特今晚將與中國副總理何立峰視訊通話，這是川普就職總統後，美中雙方經貿高層對口首度正式通話。貝森特說，他將敦促中國平衡經濟，增加消費支出。

據路透社報導，貝森特（Scott Bessent）20日接受彭博電視專訪時表示，將在今天與中方通話進行會談，他將敦促中國實現經濟平衡，增加消費支出，並進行經濟改革，以鼓勵更多的國內消費。

貝森特並未透露將與中國哪位官員談話。他的前任葉倫（Janet Yellen）定期與中國國務院副總理何立峰進行交流和會見。何立峰是中美經貿中方牽頭人。

報導說，多年來，葉倫與多位美國財長曾多次提出相同的論點，即中國經濟成長應減少對出口的依賴，但中國加倍推行投資和出口導向政策。

貝森特說：「中國需要實現經濟重新平衡，以利於消費—他們現在正在抑制消費者，以利於企業。」

據環球網報導，中國外交部發言人郭嘉昆21日下午主持例行記者會。會上有記者提問：美國財長貝森特昨天表示，將於今天與中方舉行通話，請問中方能否予以證實？

郭嘉昆表示，據瞭解，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰擬於今晚應約與貝森特舉行視訊通話，就中美經濟領域重要問題進行溝通。

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