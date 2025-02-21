以色列3輛巴士爆炸 總理下令加強約旦河西岸反恐

以色列中部昨天有3輛巴士爆炸，未傳出任何傷亡。以色列總理內唐亞胡辦公室今天表示，內唐亞胡下令針對約旦河西岸占領區「加強打擊恐怖主義中心的行動」。

法新社報導，警方表示，以色列貝特雁市（BatYam）昨晚有3輛巴士上的裝置被引爆，另有2個裝置被拆除。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）指控「巴勒斯坦恐怖分子」策劃這起爆炸事件。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今晨在社群媒體上表示，內唐亞胡已與高層官員完成安全評估，下令展開新一波反恐行動，並加強國內各城市的維安措施。

內唐亞胡辦公室在社群平台X寫道：「總理已下令以色列國防軍（IDF）對朱迪亞-撒馬利亞區（Judeaand Samaria）的恐怖主義中心加強行動。」以色列將轄下的約旦河西岸（West Bank）地區稱為朱迪亞-撒馬利亞區。

「總理也命令以色列警方和國內安全局在以色列各城市針對更多攻擊提升預防行動。」

警方在聲明中表示，這起「疑似恐怖攻擊」發生後，已派遣大批警力搜尋犯嫌。

聲明還提到：「警方拆彈小組正檢驗其他可疑物品。我們呼籲大眾不要前往這些區域，保持警戒，留意任何可疑物品。」

以色列媒體報導，全國巴士司機都被要求停駛並檢查車輛，看是否有其他爆裂物。

以色列中部警方指揮官薩格羅夫（Haim Sargarof）在電視轉播的簡報會中說，引爆巴士的裝置與在約旦河西岸發現的裝置類似。

以色列軍方數週來幾乎每天突襲約旦河西岸城市及難民營，以搜捕巴勒斯坦武裝分子。

聯合國表示，以軍行動導致4萬名以上巴勒斯坦人流離失所。

以色列自1967年起占領約旦河西岸，此地暴力情事於2023年10月爆發以色列和哈瑪斯（Hamas）戰爭後不斷惡化。

法新社依據約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）的巴勒斯坦衛生部提供的數字做出統計，自加薩走廊（GazaStrip）以哈戰爭開打以來，約旦河西岸至少有897名巴勒斯坦人命喪以軍或屯墾者之手，包括武裝分子。

以色列官方數據顯示，同期至少有32名以色列人因巴勒斯坦人的攻擊或以軍於約旦河西岸行動衍生的衝突而身亡，包括一些軍人。