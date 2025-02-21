日本岩手山林火災燒2天 附近居民獲令撤離

日本岩手縣大船渡市三陸町本月19日中午左右發生山林火災，到今天上午火勢仍未被撲滅，當局持續滅火。大船渡市政府擔憂火勢延燒到附近住宅，已下令居民疏散。

日本放送協會（NHK）報導，這場山林火災已發生整整2天，當地消防單位指出，截至今天上午8時，約225公頃山林被燒燬，目前未傳出有人受傷或建築物受損的消息。

大船渡市府認為火勢可能蔓延到附近住宅，昨晚已指示田濱地區62戶人家共157人撤離。

現場火勢與濃煙持續擴散，自衛隊的直升機今天上午6時起從空中灌救，岩手縣政府與宮城縣政府等地共7架直升機也投入滅火作業。

岩手縣政府說明，已投入警消等約300名人力打火，這次山林火災現場沒有道路供消防車駛入，因而無法靠近火源，所以未從地面滅火。

大船渡市府本月18日發布乾燥注意報後，直到今天上午仍未解除。