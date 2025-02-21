快訊

經典賽／中華隊今晚首戰西班牙！台鋼陳宇宏先發 運彩賭盤看好大勝

國光客運乘客突昏倒…司機直接開進基隆長庚急診 惜仍不治

柯基溜滑板神技炸裂！下樓梯後還能滑行再推進 網驚呼不科學：這是AI吧

日本岩手山林火災燒2天 附近居民獲令撤離

中央社／ 東京21日綜合外電報導

日本岩手縣大船渡市三陸町本月19日中午左右發生山林火災，到今天上午火勢仍未被撲滅，當局持續滅火。大船渡市政府擔憂火勢延燒到附近住宅，已下令居民疏散。

日本放送協會（NHK）報導，這場山林火災已發生整整2天，當地消防單位指出，截至今天上午8時，約225公頃山林被燒燬，目前未傳出有人受傷或建築物受損的消息。

大船渡市府認為火勢可能蔓延到附近住宅，昨晚已指示田濱地區62戶人家共157人撤離。

現場火勢與濃煙持續擴散，自衛隊的直升機今天上午6時起從空中灌救，岩手縣政府與宮城縣政府等地共7架直升機也投入滅火作業。

岩手縣政府說明，已投入警消等約300名人力打火，這次山林火災現場沒有道路供消防車駛入，因而無法靠近火源，所以未從地面滅火。

大船渡市府本月18日發布乾燥注意報後，直到今天上午仍未解除。

岩手 日本 火災

延伸閱讀

頂級鮭魚卵日本和牛 王品三大燒肉限時加購99元起

沉睡的怪獸！日本山梨縣規模4.6地震 民眾憂休眠318年的富士山再噴發

【投票抽獎】有別於好萊塢行銷，《魔法公主》限量上映更帶動票房

百圓迴轉壽司幾乎消失！成本節節高升 日本業者多管齊下留客

相關新聞

紐西蘭知名漢堡店歧視台人！店家火速開除員工 卻向「中國使館」致歉

近日一名台灣遊客到紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger用餐，店員竟在收據上寫了歧視華裔、亞裔族群的單字「Ching...

沉睡的怪獸！日本山梨縣規模4.6地震 民眾憂休眠318年的富士山再噴發

日本山梨縣東部當地時間20日晚間發生規模4.6地震，震央在富士五湖，最大震度達到3，氣象廳表示這起地震無須發布海嘯警報，...

教宗能下床工作 自嘲「有人盼我上天堂，上帝要我留下」

教宗方濟各住院治療肺炎，屢傳病危消息，梵蒂岡消息人士指，教宗已能下床，坐在椅子上斷斷續續地工作。義媒報導，教宗19日向前...

尹錫悅彈劾案庭審2.25結束 料3月中宣判 若駁回將復職

韓聯社報導，南韓憲法法院20日決定，於25日結束總統尹錫悅彈劾案的開庭辯論，預計3月中旬宣判。若通過彈劾案，尹錫悅將下台...

火車誤點、橋梁坍塌 德國基礎設施困境要怪憲法機制？

德國將在2月23日、本周日舉行國會大選，基礎建設問題成為選戰議題之一。過去外界對德國的印象是高效率、基礎設施完善，如今德國火車頻頻誤點，網路和手機訊號時好時壞，道路橋梁年久失修，重大公共工程無法準時完工且經費失控。德國傳統形象蒙塵，原因何在？

沙烏地外長會王毅 反對強制清空加薩巴勒斯坦人民、讚賞中方主持公道

據大陸外交部網站，當地時間2025年2月20日，大陸外交部長王毅在約翰尼斯堡應約會見沙烏地​​阿拉伯外交大臣費薩爾。費隆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。