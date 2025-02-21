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南海緊張升溫 法國航母打擊群首次訪問菲律賓

中央社／ 馬尼拉21日專電

菲律賓與中國的南海對峙持續升溫，法國航空母艦打擊群（CarrierStrike Group，CSG）今起對菲律賓進行3天「前所未有」的訪問，展現共同維護印太地區海事安全的努力。

法國駐菲律賓大使館今天發布新聞稿，航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle）、2艘多用途驅逐艦、1艘防空驅逐艦和1艘輔助補給艦，經過在印太地區的兩個半月部署之後，將在距母港土倫（Toulon）1萬2000多公里以外的菲律賓停靠。

新聞稿指出，法國航空母艦打擊群將訪問蘇比克灣和馬尼拉，這次「前所未有」（unprecedented ）的對菲訪問，源起於法國國防部長勒克努（SebastienLecornu）與菲律賓國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro）於2023年12月所簽的軍事合作意向書。

法國航空母艦打擊群目前正在印太地區執行長程部署任務，代號「克里蒙梭25」（Clemenceau 25）。

菲律賓高層軍官將由法國駐菲律賓大使馮塔內（Marie Fontanel）陪同，登上戴高樂號參觀，並聽取「克里蒙梭25」任務的簡報；法國官兵也將造訪菲律賓、與菲律賓人互動及進行友誼籃球賽。

在戴高樂號停靠前，法國航空母艦載機聯隊的海軍飆風（Rafale）戰機與菲律賓空軍軍機、法國驅逐艦與菲律賓近海巡邏艦「皮勒號」（BRP Gregorio delPilar），將進行雙邊空中與海上互動。

自2月5日起，法國海事巡邏機已部署在菲律賓的克拉克（Clark）空軍基地，進行前期支援任務。

法國駐菲律賓大使館說，「克里蒙梭25」任務再一次讓法菲武裝部隊有機會強化關係。

隨著中國加強在南海的海洋活動，菲法防衛合作也漸趨緊密。

在2024年，法國巡防艦「葡月號」（Vendémiaire）參與菲美肩並肩（Balikatan）聯合軍事演習、多功能巡防艦（FREMM）「布列塔尼號」（Bretagne）停靠馬尼拉、巡防艦牧月號（Prairial）造訪宿霧港。

同年，法國軍機也訪問了菲律賓的克拉克空軍基地。

法國駐菲律賓大使館說，法國與菲律賓擁有共同經濟利益，雙方的互動展現了兩國共同在印太地區維護海事安全的努力。

法國 航空母艦 菲律賓

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