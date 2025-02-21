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阿根廷森林大火跨境延燒 智利多地野火惡化

中央社／ 布宜諾斯艾利斯20日專電

阿根廷巴塔哥尼亞森林大火蔓延至智利，多地野火惡化，已燒毀逾5萬2000公頃土地；智利政府發布紅色警戒，動員多架直升機空中滅火。

智利全國林業協會（CONAF）報告顯示，阿根廷納韋爾瓦皮（Nahuel Huapi）國家公園的大火已經穿越利昂（El León）關口，目前派遣3架直升機築起防火牆進行滅火。

然而智利多個地區，包括阿勞卡尼亞（Araucanía）、紐夫萊（Ñuble）、比歐比歐（Biobío）、湖大區（Los Lagos）、河大區（LosRíos）和馬烏萊（Maule）都面臨野火燎原的狀況，其中阿勞卡尼亞區是智利森林火災最嚴重的受災區，燒毀逾1萬7000公頃，目前有16處活躍火源，58處獲得控制，但尚無完全撲滅的火點；大火正威脅人口密集區域及農村，部分居民已被撤離。

據智利全國林業協會調查，截至20日，共有5萬2116.6公頃土地受到影響。

智利農業部長瓦倫祖拉（Esteban Valenzuela）表示，森林大火對當地生物多樣性造成嚴重影響，尤其是紐夫萊地區，是瀕臨絕種動物「馬駝鹿」的棲息地，火災已對原始森林、生物圈構成威脅。

智利目前動員全國資源，部署數架直升機與專業人員進行滅火行動，持續監測火情發展。全國災害預防與應對服務局（SENAPRED）呼籲民眾遠離高風險區域，並遵守緊急應對指示，以減少火災擴散風險。

智利 直升機

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