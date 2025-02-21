快訊

又來！X全球大當機 網站暖心喊1句話讓網友氣炸

批網軍大罷免添柴火 傅崐萁：賴清德想罷掉韓國瑜「收回立法院」

不到60歲中風成植物人 竟是「1謠言」害的？控制血壓這些事不可不知

聯合國籲300億募款 援助海地渡過糧食危機

中央社／ 紐約聯合國總部20日綜合外電報導

海地飽受黑幫暴力蹂躪，有近半人口面臨嚴重糧食不安聯合國今天呼籲募款9億多美元（約新台幣298億元），盼在2025年能援助這個加勒比海國家390萬人渡過糧食危機。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）所擬2025年人道計畫指出，「2024年一整年，海地人道局勢不斷惡化；武裝暴力造成無止盡的痛苦，對婦女和兒童尤其如此。」

最近幾天，首都太子港（Port-au-Prince）攻擊情形愈演愈烈，據傳安全部隊與武裝幫派之間發生衝突。

法新社報導，今天海地街頭有多處傳出自動武器射擊聲響，流離失所民眾在街上設置路障抗議局勢不安，他們要求獲准返回家園。

海地的半數人口約600萬人需要援助，但由於人道行動資金長期不足，聯合國人道事務協調廳的計畫只能聚焦最需要幫助的人，包括流離失所民眾，以及居住在黑幫控制地區和霍亂疫區的民眾。

人道事務協調廳籲請的2025年9億820萬美元資金援助，已比2024年大幅增加，而2024年請求的6億7400萬美元最終只獲得44%。

人道事務協調廳表示，海地飢餓率進一步惡化，目前有550萬人面臨嚴重的糧食不安狀況，與2024年3月相比增加11%。550萬人當中有200萬人陷入糧食緊急狀況，有6000人面臨饑荒。

一年來，黑幫進一步加強對首都的控制，暴力行為也愈演愈烈。

不安 海地 聯合國

延伸閱讀

王毅G20外長會上談烏克蘭問題：和談總比打仗好

俄美會談後中俄外長討論「與美國關係」 王毅：中俄友善根基牢不可破

對俄烏戰態度轉變！傳美國不簽支持烏克蘭決議 還反對G7譴責俄羅斯

都想主導聯合國的阿富汗議題 中美互槓、爭大國地位

相關新聞

紐西蘭知名漢堡店歧視台人！店家火速開除員工 卻向「中國使館」致歉

近日一名台灣遊客到紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger用餐，店員竟在收據上寫了歧視華裔、亞裔族群的單字「Ching...

沉睡的怪獸！日本山梨縣規模4.6地震 民眾憂休眠318年的富士山再噴發

日本山梨縣東部當地時間20日晚間發生規模4.6地震，震央在富士五湖，最大震度達到3，氣象廳表示這起地震無須發布海嘯警報，...

火車誤點、橋梁坍塌 德國基礎設施困境要怪憲法機制？

德國將在2月23日、本周日舉行國會大選，基礎建設問題成為選戰議題之一。過去外界對德國的印象是高效率、基礎設施完善，如今德國火車頻頻誤點，網路和手機訊號時好時壞，道路橋梁年久失修，重大公共工程無法準時完工且經費失控。德國傳統形象蒙塵，原因何在？

沙烏地外長會王毅 反對強制清空加薩巴勒斯坦人民、讚賞中方主持公道

據大陸外交部網站，當地時間2025年2月20日，大陸外交部長王毅在約翰尼斯堡應約會見沙烏地​​阿拉伯外交大臣費薩爾。費隆...

日本地方創生10年花上兆卻淪大撒幣 學者批處處矛盾

台灣6年投入超過百億元推動「地方創生」，成敗尚無定論。而地方創生政策發祥地日本，加上以新冠為名義的創生交付金已達19.6兆日圓（約新台幣4.3兆元），現任首相石破茂今年加碼，編列增倍的交付金（中央補助款）。然而，日本媒體檢視過去，卻用「空轉10年」來形容地方創生。有學者直言，這10年就是一場大撒幣。...

防中國追上 美軍核武向AI開綠燈？天網滅絕人類恐成真

AI雖有風險，但如果沒有中國大陸急起直追，形成中美AI軍事對抗，美軍或許還不到AI與軍事快速結合的地步；即便習近平與拜登在會面時都同意動用核武由人類決定。 那麼，美軍是被中國大陸追著跑嗎？ 美軍仍未開放AI應用於核武指管通系統，但讓AI快速分析潛在敵意攻擊，為決策者爭取更多時間決策，是否會不一樣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。