路透：英國安排前港督之子出任駐中國大使
路透社報導，知情人士表示，英國安排前香港總督衛奕信（David Wilson）的兒子威爾森（Peter Wilson）出任下任英國駐中國大使，預料將於未來數月履新。
路透社20日報導，威爾森能說流利國語，曾短暫擔任前英國首相強生（Boris Johnson）的首席私人秘書，也曾是英國駐荷蘭及巴西大使。
威爾森也曾於2007年至2010年在英國駐中國大使館工作，擔任政治顧問，以及在1995年至1998年擔任資歷較淺的外交官。
威爾森的父親衛奕信於1987年至1992年擔任香港總督。
據知情人士表示，他將於未來數月履新，接替現任英駐中大使吳若蘭（Caroline Wilson）。
報導表示，英國外交部沒有回應置評請求。
英國工黨上台後加強與中國的外交關係，中國外長王毅本月稍早前訪問英國，與英國外交大臣拉米（David Lammy）舉行第10次中英戰略對話，並與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面。
中國擬在名勝古蹟「倫敦塔」（Tower of London）一帶、距倫敦金融城不遠的英國皇家鑄幣廠舊址興建歐洲規模最大中國使館，此前引發逾千人抗議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言