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安倍昭惠：台灣是好朋友 在安倍晉三心中有獨特地位

中央社／ 台北21日電

已故前日相安倍晉三的妻子安倍昭惠今天於哈利法克斯國際安全論壇發表演說指出，她雖不是安全議題專家或政治人物，但是台灣的好朋友，且台灣在她和安倍晉三心中有獨特地位，到論壇希望能盡一份心力。

哈利法克斯（Halifax）「台北論壇：連結民主與安全」20、21日在台灣舉行，今天進入第二天議程，超過70國的政要、專家及學者與會，安倍昭惠上午應邀發表演說。

安倍昭惠指出，現今國際情勢變化快速，2020年安倍晉三卸任日相後，全球歷經新冠疫情以及緬甸、阿富汗、烏克蘭和加薩等區域衝突戰火，但面對這些挑戰不應畏懼，這些區域的受害者都需要全球各界人士的大力支持。

安倍昭惠說，然而全世界好像喪失幫助這些受害者的熱情，過去是由執政者來幫助全社會，但在這多變世界，不能只靠超級英雄拯救世界，而是每個人都要盡一份心力，每個公民都要展現韌性，應對政治、經濟、文化、社會等挑戰，如同與會的安全議題專家有堅強意志讓社會變得更好。

安倍昭惠也說，2025年有幾個意義，包括二戰結束80週年、美國總統川普（Donald Trump）重掌白宮，安倍晉三生前與川普友好，雖然川普說話挑釁，但她認為川普本性熱愛和平且善良，將積極面對世界改變。

安倍昭惠表示，哈利法克斯論壇能在台灣舉行，在這變動時代有重大意義，安倍晉三曾說，「台灣有事就是日本有事」、「台灣的和平對區域至關重要」，安倍晉三對和平的愛、對她的愛，會向世界傳遞重要訊息。

安倍昭惠提到，她雖不是安全議題專家或政治人物，但是台灣的好朋友，且台灣在她和安倍晉三心中有獨特地位，因此很榮幸能受邀到哈利法克斯台北論壇，希望能盡一份心力。

安倍晉三 川普 朋友

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