快訊

紐西蘭知名漢堡店歧視台人！店家火速開除員工 卻向「中國使館」致歉

王大陸涉心臟問題逃兵役…日常8習慣不利你的心臟 3食物最該優先戒

被指傳染流感害死大S 范瑋琪不忍了！曝醫生對話吐真相

美國務卿缺席G20外長會議 東道主南非籲合作

中央社／ 約翰尼斯堡20日綜合外電報導

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天為20國集團（G20）外交部長會議揭開序幕，呼籲在地緣政治緊張局勢和「日益升高的偏執」中「合作」。

法新社報導，全球大型經濟體的外交部長相聚南非約翰尼斯堡（Johannesburg）展開為期兩天的會談，這是首次在非洲舉行的G20外長會議，卻因美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）缺席而蒙上陰影。

拉瑪佛沙說：「至關重要的是，聯合國憲章的原則、多邊主義和國際法應該一直是我們所有努力的核心，應是讓我們團結在一起的黏著劑。」

他說：「地緣政治緊張局勢、日益升高的偏執、衝突和戰爭、氣候變遷、流行病、能源與糧食不安全，在在威脅到已很脆弱的全球共存。」

G20成員包括19個國家和歐洲聯盟及非洲聯盟，目前正在俄羅斯與烏克蘭的戰爭、氣候變遷等重要議題上深陷分歧。

全球領袖也在因應美國總統川普重返白宮後大幅改變政策一事上意見相左。

拉瑪佛沙說：「作為G20，我們必須繼續提倡以外交方案來化解衝突。」

他還說：「我認為重要的是應該銘記，合作是我們最大的力量…讓我們試著透過有建設性的交流找到共同點。」

這次外長會議是為今年11月G20峰會鋪路，與會者包括俄羅斯的拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、中國的王毅、印度的蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、法國的巴霍（Jean-Noel Barrot）、英國的拉米（DavidLammy）等。

但盧比歐缺席，在美國與南非近來就多項政策議題起齟齬之際，G20中最富裕的美國僅派駐南非代理大使赴會。

盧比歐宣布不參加這場會議時說：「我的工作是促進美國國家利益，不是浪費納稅人的錢或放任反美主義。」

拉瑪佛沙說，盧比歐缺席並非「天大的事」，也不等於抵制，畢竟美國仍然派代表參加。

他告訴記者，希望外交進程「能解決可能出現在雙邊關係中的細節問題」。

美國先前尤其批評南非帶頭向國際法院（ICJ）提起訴訟，指控以色列進攻加薩走廊（Gaza Strip）涉及「種族滅絕」行為；以色列予以否認。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天也宣布，他不會參加下週在南非開普敦（Cape Town）舉行的G20財長暨中央銀行總裁會議。

G20峰會 南非 美國

延伸閱讀

盧比歐：美俄終結俄烏戰爭會談會納入烏克蘭與歐洲

盧比歐到訪後 以色列內閣將討論加薩第2階段停火

尼坦雅胡讚川普加薩願景大膽 盧比歐稱需勇氣遠見

王毅真的有叫盧比歐「好自為之」？陳冲：各說各話 譯意盡失

相關新聞

紐西蘭知名漢堡店歧視台人！店家火速開除員工 卻向「中國使館」致歉

近日一名台灣遊客到紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger用餐，店員竟在收據上寫了歧視華裔、亞裔族群的單字「Ching...

沉睡的怪獸！日本山梨縣規模4.6地震 民眾憂休眠318年的富士山再噴發

日本山梨縣東部當地時間20日晚間發生規模4.6地震，震央在富士五湖，最大震度達到3，氣象廳表示這起地震無須發布海嘯警報，...

火車誤點、橋梁坍塌 德國基礎設施困境要怪憲法機制？

德國將在2月23日、本周日舉行國會大選，基礎建設問題成為選戰議題之一。過去外界對德國的印象是高效率、基礎設施完善，如今德國火車頻頻誤點，網路和手機訊號時好時壞，道路橋梁年久失修，重大公共工程無法準時完工且經費失控。德國傳統形象蒙塵，原因何在？

沙烏地外長會王毅 反對強制清空加薩巴勒斯坦人民、讚賞中方主持公道

據大陸外交部網站，當地時間2025年2月20日，大陸外交部長王毅在約翰尼斯堡應約會見沙烏地​​阿拉伯外交大臣費薩爾。費隆...

日本地方創生10年花上兆卻淪大撒幣 學者批處處矛盾

台灣6年投入超過百億元推動「地方創生」，成敗尚無定論。而地方創生政策發祥地日本，加上以新冠為名義的創生交付金已達19.6兆日圓（約新台幣4.3兆元），現任首相石破茂今年加碼，編列增倍的交付金（中央補助款）。然而，日本媒體檢視過去，卻用「空轉10年」來形容地方創生。有學者直言，這10年就是一場大撒幣。...

防中國追上 美軍核武向AI開綠燈？天網滅絕人類恐成真

AI雖有風險，但如果沒有中國大陸急起直追，形成中美AI軍事對抗，美軍或許還不到AI與軍事快速結合的地步；即便習近平與拜登在會面時都同意動用核武由人類決定。 那麼，美軍是被中國大陸追著跑嗎？ 美軍仍未開放AI應用於核武指管通系統，但讓AI快速分析潛在敵意攻擊，為決策者爭取更多時間決策，是否會不一樣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。