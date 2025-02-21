美國務卿缺席G20外長會議 東道主南非籲合作

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天為20國集團（G20）外交部長會議揭開序幕，呼籲在地緣政治緊張局勢和「日益升高的偏執」中「合作」。

法新社報導，全球大型經濟體的外交部長相聚南非約翰尼斯堡（Johannesburg）展開為期兩天的會談，這是首次在非洲舉行的G20外長會議，卻因美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）缺席而蒙上陰影。

拉瑪佛沙說：「至關重要的是，聯合國憲章的原則、多邊主義和國際法應該一直是我們所有努力的核心，應是讓我們團結在一起的黏著劑。」

他說：「地緣政治緊張局勢、日益升高的偏執、衝突和戰爭、氣候變遷、流行病、能源與糧食不安全，在在威脅到已很脆弱的全球共存。」

G20成員包括19個國家和歐洲聯盟及非洲聯盟，目前正在俄羅斯與烏克蘭的戰爭、氣候變遷等重要議題上深陷分歧。

全球領袖也在因應美國總統川普重返白宮後大幅改變政策一事上意見相左。

拉瑪佛沙說：「作為G20，我們必須繼續提倡以外交方案來化解衝突。」

他還說：「我認為重要的是應該銘記，合作是我們最大的力量…讓我們試著透過有建設性的交流找到共同點。」

這次外長會議是為今年11月G20峰會鋪路，與會者包括俄羅斯的拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、中國的王毅、印度的蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、法國的巴霍（Jean-Noel Barrot）、英國的拉米（DavidLammy）等。

但盧比歐缺席，在美國與南非近來就多項政策議題起齟齬之際，G20中最富裕的美國僅派駐南非代理大使赴會。

盧比歐宣布不參加這場會議時說：「我的工作是促進美國國家利益，不是浪費納稅人的錢或放任反美主義。」

拉瑪佛沙說，盧比歐缺席並非「天大的事」，也不等於抵制，畢竟美國仍然派代表參加。

他告訴記者，希望外交進程「能解決可能出現在雙邊關係中的細節問題」。

美國先前尤其批評南非帶頭向國際法院（ICJ）提起訴訟，指控以色列進攻加薩走廊（Gaza Strip）涉及「種族滅絕」行為；以色列予以否認。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天也宣布，他不會參加下週在南非開普敦（Cape Town）舉行的G20財長暨中央銀行總裁會議。