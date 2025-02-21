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沙烏地外長會王毅 反對強制清空加薩巴勒斯坦人民、讚賞中方主持公道

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
沙烏地阿拉伯外交部長費薩爾。 （澎湃新聞）
沙烏地阿拉伯外交部長費薩爾。 （澎湃新聞）

據大陸外交部網站，當地時間2025年2月20日，大陸外交部長王毅在約翰尼斯堡應約會見沙烏地​​阿拉伯外交大臣費薩爾。費隆爾表示，沙烏地阿拉伯高度重視中方的大國角色和重要影響，希望在中方支持下為政治解決熱門議題找到更多可行途徑。沙烏地阿拉伯反對強制清空在加薩的巴勒斯坦人民，高度讚賞中方在巴以問題上堅持原則、主持公道，希望並相信中方將繼續為中東和平發揮積極作用。

費薩爾表示，沙中是全面戰略夥伴，沙中關係至關重要。沙烏地阿拉伯高度重視對華合作，期待以建交35週年為契機，同中方加強高層往來，書寫更多雙邊關係成功故事。沙中有著共同的理念，都致力於維護和平穩定，都贊同透過對話解決分歧。

王毅表示，中方讚賞沙烏地阿拉伯積極斡旋熱門議題，樂見沙烏地阿拉伯為區域和平穩定發揮建設性作用。巴勒斯坦問題是中東問題的核心，中方將繼續與阿拉伯兄弟堅定站在一起，為徹底糾正歷史不公、早日恢復地區持久和平做出努力。

王毅說，建交35年來，中沙關係後發先至，走在中國與中東國家關係前面。中方珍視兩國最高領導人建立的互信與友誼，始終把中沙關係放在中東外交關鍵位置，願同沙方維持各級往來，拓展經貿投資、新能源產業、數位經濟、資訊通訊、高端製造等各領域合作，推動中沙關係邁向更高水準。

雙方也就中國同阿拉伯以及海灣國家關係交換了意見，將加強溝通協調，推動中阿、中海務實合作取得更多成果。

另王毅也應約會見了土耳其外交部長費丹。王毅表示，中土都是全球南方國家，都在加速工業化進程，兩國務實合作有著巨大潛力。中國高度重視並將中土關係放在中東外交重要位置，願同土方加強溝通協調，深化發展策略對接，拓寬合作領域空間，造福兩國和區域國家。

王毅表示，感謝土耳其前不久為在敘利亞中國公民安全撤離提供的協助。堅決打擊一切形式的恐怖主義符合中土雙方共同利益，也是國際社會的高度共識，中方願同土方加強反恐合作，共同維護地區乃至世界和平安寧。

費丹表示，近年來，土中各層級各領域交往密切，雙方政府間合作委員會機制會議成功舉行，「中間走廊」同「一帶一路」倡議對接順利推進，中國已成為土耳其第二大貿易夥伴。土方願同中方擴大經貿投資規模，拓展再生能源、資訊科技、人工智慧等新興領域合作，將持續加強雙方在雙多邊層面的反恐、執法安全等合作。

雙方也就地區熱門議題交換了意見。土方讚賞中方在烏克蘭危機、巴勒斯坦等問題上的公正立場，支持中國巴西聯合提出的「六點共識」，贊同必須堅持「兩國方案」，歡迎中方同地區國家加強聯繫。

沙烏地阿拉伯 王毅 關係

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