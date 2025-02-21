沙烏地外長會王毅 反對強制清空加薩巴勒斯坦人民、讚賞中方主持公道
據大陸外交部網站，當地時間2025年2月20日，大陸外交部長王毅在約翰尼斯堡應約會見沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾。費隆爾表示，沙烏地阿拉伯高度重視中方的大國角色和重要影響，希望在中方支持下為政治解決熱門議題找到更多可行途徑。沙烏地阿拉伯反對強制清空在加薩的巴勒斯坦人民，高度讚賞中方在巴以問題上堅持原則、主持公道，希望並相信中方將繼續為中東和平發揮積極作用。
費薩爾表示，沙中是全面戰略夥伴，沙中關係至關重要。沙烏地阿拉伯高度重視對華合作，期待以建交35週年為契機，同中方加強高層往來，書寫更多雙邊關係成功故事。沙中有著共同的理念，都致力於維護和平穩定，都贊同透過對話解決分歧。
王毅表示，中方讚賞沙烏地阿拉伯積極斡旋熱門議題，樂見沙烏地阿拉伯為區域和平穩定發揮建設性作用。巴勒斯坦問題是中東問題的核心，中方將繼續與阿拉伯兄弟堅定站在一起，為徹底糾正歷史不公、早日恢復地區持久和平做出努力。
王毅說，建交35年來，中沙關係後發先至，走在中國與中東國家關係前面。中方珍視兩國最高領導人建立的互信與友誼，始終把中沙關係放在中東外交關鍵位置，願同沙方維持各級往來，拓展經貿投資、新能源產業、數位經濟、資訊通訊、高端製造等各領域合作，推動中沙關係邁向更高水準。
雙方也就中國同阿拉伯以及海灣國家關係交換了意見，將加強溝通協調，推動中阿、中海務實合作取得更多成果。
另王毅也應約會見了土耳其外交部長費丹。王毅表示，中土都是全球南方國家，都在加速工業化進程，兩國務實合作有著巨大潛力。中國高度重視並將中土關係放在中東外交重要位置，願同土方加強溝通協調，深化發展策略對接，拓寬合作領域空間，造福兩國和區域國家。
王毅表示，感謝土耳其前不久為在敘利亞中國公民安全撤離提供的協助。堅決打擊一切形式的恐怖主義符合中土雙方共同利益，也是國際社會的高度共識，中方願同土方加強反恐合作，共同維護地區乃至世界和平安寧。
費丹表示，近年來，土中各層級各領域交往密切，雙方政府間合作委員會機制會議成功舉行，「中間走廊」同「一帶一路」倡議對接順利推進，中國已成為土耳其第二大貿易夥伴。土方願同中方擴大經貿投資規模，拓展再生能源、資訊科技、人工智慧等新興領域合作，將持續加強雙方在雙多邊層面的反恐、執法安全等合作。
雙方也就地區熱門議題交換了意見。土方讚賞中方在烏克蘭危機、巴勒斯坦等問題上的公正立場，支持中國巴西聯合提出的「六點共識」，贊同必須堅持「兩國方案」，歡迎中方同地區國家加強聯繫。
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