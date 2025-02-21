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以色列中部3輛巴士爆炸無人傷亡 警方懷疑為恐攻

中央社／ 耶路撒冷20日綜合外電報導

以色列警方表示，今晚在中部城市貝特雁（Bat Yam）有炸彈在3輛巴士爆炸，當時車上並沒有人，市長稱無人員傷亡。

綜合法新社與路透社報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）指控「巴勒斯坦恐怖組織」犯下這次爆炸案，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）將召開維安會議。

警方在聲明中表示：「初步消息—疑似是恐怖攻擊。已收到多份報告稱貝特雁不同地點的幾輛巴士捲入爆炸。」聲明並稱已部署大量警力搜尋犯嫌。

警方發言人告訴法新社，有3個裝置在巴士上爆炸，當局正在拆除另外2個爆炸裝置。

貝特雁市長博特（Tzvika Brot）在視訊聲明中表示：「沒有人員在事件中受傷。」

以色列媒體報導，當局已要求全國巴士司機停車檢查有無爆炸裝置。

以色列 巴士 爆炸

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