尹錫悅彈劾案開庭辯論25日結束 預計3月中旬宣判

韓聯社報導，南韓憲法法院20日決定，於25日結束總統尹錫悅彈劾案的開庭辯論，預計3月中旬宣判。若通過彈劾案，尹錫悅將下台，南韓將重新舉行總統大選。若憲法法院駁回，尹錫悅將即刻復職。

憲法法院代理院長文炯培當天下午在彈劾案庭審第10次辯論結束時說，下次開庭時間定於25日下午2時，將聽取雙方最終意見陳述。尹錫悅和國會均未提出異議。

韓聯社指出，一般而言若無特別變數，辯論終結至宣判約需要兩周時間。因此有觀點預測，憲法法院將會在3月11日前後宣布判決結果。如果憲法法院認定，國會彈劾尹錫悅的事由適當，且尹錫悅嚴重違反憲法和法律，尹錫悅將下台，南韓將重新舉行總統大選。若憲法法院駁回，尹錫悅將即刻復職。