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盧比奧為何缺席G20外長會議？

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）俄羅斯外長拉夫羅夫周四（2月20日）表示，中國外長王毅將在不久後訪問莫斯科，並稱贊俄中關系是穩定國際局勢的重要因素。據塔斯社報道，正在南非參加二十國集團（G20）部長級會議的拉夫羅夫對王毅說，“我們已經就您訪問莫斯科達成一致。因此，我們下一次會面將在俄羅斯聯邦進行。”

雖然中俄兩國高調宣布重視G20外長會議，但美國新國務卿盧比奧（ Marco Rubio）的缺席卻備受關注。

南非是籌辦G20的第一個非洲國家。美聯社指出，盧比奧決定不參加G20會議，原因是美國與南非之間目前關系較為緊張，特朗普政府譴責南非的某些政策具有反美傾向，並在本月以行政命令形式懲罰南非，削減了美國對該國的所有援助和支持。美國批評南非在聯合國國際法院起訴以色列在加沙實施種族滅絕，稱這是對恐怖組織哈馬斯的暗中支持。特朗普政府還提到南非與伊朗和中共的關系。

南非作為本屆G20的輪值主席國提出“團結、平等和可持續性”的議程主題，但卻遭到盧比奧的抨擊。他在2月6日發帖寫道：“我不會參加約翰內斯堡G20峰會。南非正在做一些非常糟糕的事情。他們沒收私人財產，並利用G20來推動‘團結、平等和可持續性’。換句話說：多樣性、公平性和包容性（DEI）以及氣候變化。我的工作是推進美國的國家利益，而不是浪費納稅人的錢或縱容反美主義。”

一般而言，美國總會利用G20峰會的機會贏得支持推動其政策，尤其是在新政府剛剛上任的時候。

多邊主義目前正面臨威脅

G20由世界19個主要經濟體和歐盟組成。東道國南非原計劃在阻礙發展中國家的問題上取得突破，如債務再融資和氣候變化，但根據新的議程，會議將首先討論涉及全球地緣政治局勢的問題。

美國總統特朗普正在進一步顛覆西方一直以來的共同立場，幾天前，美俄兩國就結束烏克蘭戰爭舉行了的雙邊會談，並將歐洲和烏克蘭排除在外。緊接著，特朗普批評烏克蘭總統澤連斯基對戰爭負有責任，甚至稱澤連斯基為“獨裁者”，而這個時間點恰恰是俄烏戰爭爆發三周年紀念日前夕。英國、法國、德國和歐盟都承諾繼續支持烏克蘭，並譴責俄羅斯的侵略行為，同時尋求參與任何停火談判。

美聯社評論認為，在南非舉行的G20會議為歐洲國家提供了一個就俄烏戰爭共同發聲的機會，盡管他們內部存在分歧。歐盟安全與外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）在南非表示，“多邊主義目前正面臨威脅。我們也需要利用這個機會進一步發展國際體系，讓它對世界上所有國家更具包容行。”

（美聯社、路透社等）

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