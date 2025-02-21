中韓緊張 足球賽球迷互槓

中韓近日關係緊張，南韓國內排華聲浪高漲，大陸駐韓大使戴兵與南韓國會外交統一委員會委員長金碩基均對當前中韓關係表達嚴重關切。

韓聯社報導，近期，南韓極端右翼組織和部分執政黨國民力量籍議員持續散布中國政府干涉韓國選舉的謠言，總統尹錫悅的支持者還試圖強闖中國大使館，兩國原本的足球比賽還因此取消。戴兵與金碩基在十八日會晤時對南韓國內不斷升溫的反華情緒表示擔憂。

另外，戴兵指南韓干涉了中國內政。他說，韓美日三國外長日前在德國慕尼黑發表聯合聲明支持台灣參與適當國際組織，中國外交部已就此表示抗議，稱亞太地區不是大國博弈的棋盤，台灣地區參與國際組織活動必須按照一個中國原則處理。戴兵還稱，他與金碩基十八日會面時，金表示重視中方關切，願推動妥善處理。

中韓關係不佳最新的一起案例是雙方的足球賽，韓聯社報導，中國山東泰山足球俱樂部十九日開賽前二小時突然放棄亞足聯冠軍精英聯賽（ＡＣＬＥ），原定對陣南韓蔚山ＨＤ俱樂部的比賽。

這一棄賽的決定可能源自於二月十一日山東泰山在山東濟南主場迎戰南韓光州足球俱樂部的比賽中，部分大陸球迷展示一九八○年光州事件中對群眾進行暴力鎮壓的南韓前總統全斗煥的照片，從而引發光州的抗議有關。

大陸網友稱，南韓球迷可能在十九日對蔚山ＨＤ的賽事中以牙還牙，高舉包括六四天安門事件的照片還以顏色。這才是取消賽事的主因。