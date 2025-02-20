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「影響力漸改變」法國移交象牙海岸軍事基地 今年分階段撤軍

中央社／ 象牙海岸布埃港20日綜合外電報導
法國今天將其位於西非前殖民地象牙海岸碩果僅存的軍事基地移交象國當局，預計今年分階段撤軍，為數十年來在這個基地的駐軍劃下句點。圖／歐新社
法國今天將其位於西非前殖民地象牙海岸碩果僅存的軍事基地移交象國當局，預計今年分階段撤軍，為數十年來在這個基地的駐軍劃下句點。圖／歐新社

法國今天將其位於西非前殖民地象牙海岸碩果僅存的軍事基地移交象國當局，預計今年分階段撤軍，為數十年來在這個基地的駐軍劃下句點。

法新社報導，兩國國防部長在這座軍事基地的閱兵場，簽署一份確認法國移交該基地給象牙海岸的文件。

象國防長烏阿塔哈（Tene Birahima Ouattara）說道：「這個行動象徵兩國在友誼和戰略合作方面邁入新時代。」

法國防長勒克努（Sebastien Lecornu）則說，「法國的影響力正在改變，並非正在消失」，並強調這是「具有歷史意義」的一刻。

這座占地230公頃的布埃港（Port-Bouet）軍營位於象國最大城市阿必尚 （Abidjan）濱海郊區，而且自1978年來已成為該國民眾生活中習以為常的軍事設施。這座基地更在2000年象國發生政變和動亂後，協助穩定局勢。

法國將於2025年內分階段撤軍，但預計仍會留下約100名法國軍人在當地負責訓練和支援任務。

國防部 法國 軍人

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