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打擊詐騙！泰國對緬甸邊境斷電斷網 首批陸人包機遣返

中央社／ 曼谷20日專電
泰國打擊泰緬邊境上的詐騙集團，採取斷電斷網措施，緬甸克倫邦各民族軍開始陸續放人。圖／法新社
泰國打擊泰緬邊境上的詐騙集團，採取斷電斷網措施，緬甸克倫邦各民族軍開始陸續放人。圖／法新社

泰國打擊泰緬邊境上的詐騙集團，採取斷電斷網措施，緬甸克倫邦各民族軍開始陸續放人。今天約有200名從詐騙園區出來的中國人遣送回中國，是首批以包機方式遣返回國的受害者。

中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，新聞鬧大後，在中泰雙方合力營救下，王星順利獲釋。相關新聞重挫泰國形象，同時也衝擊泰國旅遊市場。

泰國政府因此開始採取多項措施希望重建各界信心，近期採取最有效的措施是中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區電力、網路及燃料供應，以打擊緬甸境內的詐騙集團。

在遭泰國斷電斷網後，緬甸克倫邦（Karen）內各個民族軍從12日陸續開始放人。中國公安部部長助理劉忠義16日率團抵達曼谷，隨後前往泰國達府（Tak）美索（Mae Sot）並跨越邊境進入緬甸苗瓦迪（Myawaddy），和緬甸軍政府代表見面，和泰緬雙方協調遣返中國公民的方式。

民族報（The Nation）和曼谷郵報（Bangkok Post）報導，從詐騙園區出來的中國人今天早上首批約50人搭乘中國官方安排的中國南方航空包機返回中國，飛機從美索起飛前往西雙版納。今天共有4個航班起飛，約可載運200名中國人。今天到22日共有16個航班將陸續把這些從詐騙園區出來的中國人載回中國。

目前約有1200名從詐騙園區被釋放的各國公民在美索等待被遣返回國，中國人是首批以包機方式遣返回國的受害者，其餘國家的人預計也將在未來幾天陸續遣返回國。

泰國 緬甸 詐騙集團

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