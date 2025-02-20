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印尼削減預算惹議 大批學生上街示威高舉「黑暗印尼」海報

中央社／ 雅加達20日專電
印尼總統普拉伯沃大規模削減預算以支持餐食計畫，引發全國示威至今已持續4天。圖／路透社
印尼總統普拉伯沃大規模削減預算以支持餐食計畫，引發全國示威至今已持續4天。圖／路透社

印尼總統普拉伯沃大規模削減預算以支持餐食計畫，引發全國示威至今已持續4天。雅加達市中心傍晚聚集逾百名學生，反對削減預算政策，並高舉「黑暗印尼」的海報、焚燒輪胎，推倒警方設置的混凝土障礙物。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）1月底指示削減高達306兆印尼盾（約新台幣6156億元），以資助競選時承諾的營養餐食計畫，該計畫是為減緩學童發育遲緩問題，但預算刪減已引發多日的全國大規模示威。

今天傍晚，印尼雅加達市區聚集大批人潮，有逾百名學生參與「黑暗印尼」示威活動，他們對政府為資助營養餐食計畫，而大規模削減預算感到不滿，並擔心可能因此影響學生的權益。

示威學生的訴求包括重新評估削減預算措施和營養餐食計畫、稅收情況須更為透明、解決侵犯人權問題、反對在普拉伯沃政府中看到前總統佐科威（Joko Widodo）的影子。

蘇卡諾大學（Universitas Bung Karno）學生西艾瑞歐（Syahril Corebima）表示，普拉伯沃實施許多矛盾政策，他告訴中央社，最錯誤的政策是削減預算，他指出，該政策違法，因根據規定，教育預算須達總預算的2成，削減預算後，教育支出就無達到2成的比例。

另一名來自印尼國立大學（Universitas Nasional）的芮斯宛（Cleorisa Cheguevara Riswan）則批評普拉伯沃，僅上任100天，政策就出現許多漏洞。

她說：「我們看到很多政策造成社會巨大衝擊，（大家）經歷著混亂情況。」

芮斯宛認為，免費營養餐食計劃對人們沒有任何幫助，並質問政府，為何將教育排在次要的位置，並對中央社說：「他（普拉伯沃）在競選期間不是承諾要提升教育嗎？」

印尼學生執委會負責人赫瑞安多（Herianto）則希望政府重新評估免費營養餐食計畫，他說：「免費餐食並未如政府所承諾的在全國實施，因此數百萬兒童根本沒有得到餐食。」

今年1月展開的營養餐食計畫是普拉伯沃的旗艦政策，目的是消除營養不良而導致的發育遲緩問題，預計將分階段逐步在全國落實。首年共計花費71兆印尼盾，若全國推行，每年支出的金額將會更高。

學生團體表示，若政府未正面回應訴求，抗議行動將會持續下去，且已表示，明天會在同一場地舉行示威活動。

印尼國務秘書長普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）18日曾針對示威回應表示，請求民眾給普拉伯沃新政府一個機會，強調經費縮減不會影響學生權益，並說：「新政府將繼續尋找解決方案，以應對國家面臨的挑戰。」

印尼 普拉伯沃 雅加達

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