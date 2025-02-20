以軍方接回哈瑪斯歸還4人質遺體 以總統：我們心已碎

以色列軍方今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩透過紅十字會（Red Cross）已將4名以國人質遺體歸還。以國總統在軍方接回遺體後表示「我們心已碎」。

法新社報導，以色列軍方發言人說：「人質遺體已交給以色列國防軍（IDF）與以色列安全局（ISA）在加薩的代表。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發表聲明說，以色列已接回4名遇害人質的靈柩。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）在哈瑪斯歸還人質遺體後說：「我們心已碎。」

哈瑪斯今天移交4名以色列人質遺體，其中包括最年輕、畢巴斯家族2名最年幼成員。畢巴斯家族也成為以哈戰爭爆發迄今、以國人質危機的象徵。

綜合路透與法新社報導，這是2023年10月7日哈瑪斯跨境攻襲以色列並引發戰爭以來首度歸還以國人質遺體。

哈瑪斯在加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）歸還畢巴斯（Yarden Bibas）的妻子希利（Shiri Bibas）、2名稚子克菲爾（Kfir Bibas）和艾利爾（Ariel Bibas），以及第4名人質利夫希茨（Oded Lifshitz）的遺體。

根據獲美國支持、上月在卡達和埃及調解下達成的加薩停火協議，畢巴斯已於本月1日獲釋，並被送回以國。他是2名稚齡人質的父親，其中克菲爾遭挾持時才9個月大，艾利爾年僅4歲。

哈瑪斯今天歸還人質遺體後，22日還將釋放6名人質，以換取以色列釋放數以百計的巴勒斯坦人，其中包括戰爭期間被以軍拘留的婦孺。