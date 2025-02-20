不想當兵？新加坡逃兵役最重判36個月 曾有知名作家遭通緝

新加坡男子須服兵役保家衛國，若逃避兵役，按規定將被判處有期徒刑最重36個月不等刑期。過去知名電影「瘋狂亞洲富豪」原著小說作者、新加坡出生但移居美國的關凱文曾被指逃兵役遭通緝。

對一個國土面積700多平方公里、人口600萬的城市國家來說，打造一支強而有力軍隊肯定是國家政策的重中之重。

新加坡推行徵兵制，年滿18歲的男性公民及永久居民有服役義務，可分配至武裝部隊、民防部隊或警察部隊服役。自1965年獨立以來，國民服役制度（National Service）向來是星國防衛及安全基石。

新加坡男性公民與永久居民（PR）通常在18歲時必須參加兵役，服役基本期限為2年；役期屆滿後即轉為「戰備軍人」（Operationally Ready National Serviceman），進入為期10年的戰備訓練週期，必須完成包括軍事訓練及召回動員演練等項目。

一般來說，役男若被認定為體重過重到影響健康，且無法達到基本的體能要求，可能會被診斷為不適合進行高強度訓練和服兵役，但這並不代表可完全免除兵役。在某些情況下，過重者仍可能會被分配到較低強度的工作，或根據需要進行專門的訓練與改進。

向來嚴格執法的新加坡，對於逃避兵役將祭出處分。新加坡法院曾公布判決，任何人若逃避兵役會被判處有期徒刑高達36個月不等刑期。

過去有知名人物因為兵役問題惹議。風靡影壇一時的電影「瘋狂亞洲富豪」改編自關凱文（Kevin Kwan）同名暢銷小說，關凱文被指在新加坡沒有履行兵役義務。

新加坡媒體曾報導，關凱文1994年申請放棄新加坡的公民權，但因沒有履行當兵的國民義務被駁回。根據新加坡法令，關凱文如罪名成立將面對最高新幣1萬元（約新台幣24萬元）罰款、有期徒刑3年或兩者兼施。

這部電影2018年在新加坡首映，包括男主角亨利高汀（Henry Golding）等人走紅毯亮相，許多新加坡影迷十分興奮。關凱文則並未出席。