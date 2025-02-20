教宗染肺炎遭瘋傳「預感熬不過」 微笑自嘲：上帝要他留在人世

教宗方濟各住院治療肺炎，屢傳病危消息。義媒報導，教宗昨天向前來探視的義大利總理梅洛尼打趣表示，「有些人恐怕正在祈求讓我趕快上天堂，但上帝想讓我繼續留在人世。」

教宗方濟各（Pope Francis）14日因支氣管炎入院治療，醫療團隊認為教宗病情複雜，需延長住院治療時間，近日外媒多次傳出教宗病危消息，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）昨天前往探視，兩人交談約20分鐘。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）今天報導，教宗方濟各在與梅洛尼對話時，儘管呼吸有些困難，但眼睛閃爍光芒，臉上一直掛著微笑，教宗甚至拿病危消息自嘲，「我知道有人說我大限將至，他們（幕僚）老是拿這種消息給我看。」

報導稱，從18日晚上開始，關於教宗已瀕死的謠言在網路與社群媒體到處傳播，教宗方濟各以慣常的幽默方式看待這些消息，他表示「有人恐怕正在祈禱讓我趕快上天堂，上帝卻想讓我繼續留在人世」。

教宗住在羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）10樓，根據義媒提供的平面圖示，教宗下榻處有獨立臥室、廚房、安全警衛室、客廳、會議室等多個空間。

報導指出，梅洛尼向教宗表示，她代表義大利人民傳達，眾人都與教宗同在，盼教宗早日康復，她很高興看到教宗情況與社交媒體上描述的完全不同。

報導指出，離開醫院後總理府發表聲明，梅洛尼很高興發現教宗「清醒且反應靈敏」，令人放心的是，真實情況肯定與教宗已去世或垂死的消息不相符。梅洛尼表示「我們一如既往地開玩笑。教宗並沒有失去聞名的幽默感。」

報導稱，眾所周知，方濟各從來不喜歡當病人這個角色。最近幾天，許多消息來源都強調，要讓教宗強制休息與接受各種必須治療，是很困難的任務。教宗諷刺地向梅洛尼抱怨：「醫生說我需要休息一下，在這裡我不能接見太多人，也不能做太多工作。」

教宗在醫療團隊要求下，取消主持近期多項禧年活動，他對此表達非常遺憾。他向梅洛尼打趣，現在需要聽聽醫生的意見，「醫生說我必須注意健康，否則我會直接進入天堂。」

報導指出，梅洛尼在確認教宗病情穩定後感到很安心，她祝福教宗早日康復回到梵蒂岡。