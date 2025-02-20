快訊

林岱樺遭搜索氣氛火爆 個性強硬一度動怒飆帶隊主任檢察官

赴習近平座談會沒在怕？他坐姿鬆弛如官老爺 驚人背景曝光

雙雙受傷！北市內湖民宅少女墜樓 保全疑伸手接人送醫救治

菲人遭騙至緬甸詐騙園區工作 受害者揭慘況：不服從就挨打

中央社／ 馬尼拉20日專電
菲律賓移工部今天宣布，成功從緬甸救回12名菲籍人口販運受害者，他們被騙去緬甸從事詐騙工作，若不服從就會被刑求及虐打。圖為邊境警衛隊在站崗。圖／法新社
菲律賓移工部今天宣布，成功從緬甸救回12名菲籍人口販運受害者，他們被騙去緬甸從事詐騙工作，若不服從就會被刑求及虐打。圖為邊境警衛隊在站崗。圖／法新社

菲律賓移工部今天宣布，成功從緬甸救回12名菲籍人口販運受害者，他們被騙去緬甸從事詐騙工作，若不服從就會被刑求及虐打。

菲律賓移工部表示，這12人在菲律賓駐曼谷大使館的協助下，已於昨天返抵馬尼拉，政府將繼續為他們提供必要協助，包括心理諮詢、財務及法律援助等。

他們是在臉書看到徵才廣告，應聘到緬甸從事「銷售」工作，沒想到卻被強迫從事網路詐騙，且沒有支薪及休假。

菲律賓移工部引述受害人說，他們若是不聽從管理人員的指示，就會被毆打、電擊或遭受半蹲、青蛙跳等體罰。對於想離開的受害人，雇主索討1萬5000美元（約新台幣49萬元）的贖金，才肯放人。

這12名受害人不堪虐待而乘趁逃離「詐騙之城」，向緬甸軍方求助，進而獲救。

泰緬邊境電信詐騙犯罪猖獗，泰國對緬甸境內部分地區採取斷電斷網措施之後，緬甸克倫邦（Karen）一支民族軍隊12日移交260名人口販運受害者予泰國軍方，包括這12名菲律賓人。

菲律賓移工部提醒欲往海外工作的菲律賓民眾，提防社群平台上的求職陷阱，若有可疑就業機會應向勞工部門或可靠人力仲介公司確認。

泰國 緬甸 菲律賓 電信詐騙

延伸閱讀

「港再不努力 河套變半河套」學者促發展河套香港園區

明家集團涉賭詐逾百億元 溫州法院公開審理、百人旁聽

王明鉅親戚被騙千萬 詐團緬甸設機房…竹聯幫信堂組長在台操盤

緬甸詐騙園區放人 5人今返台受「人口販運被害人鑑別」...其中1通緝犯

相關新聞

黎巴嫩戰火之中，被雇主拋下的外籍移工

Zainab，來自獅子山共和國的27歲移工，正在貝魯特打掃和料理家務。每個清晨，她都被爆炸聲驚醒，那是她在黎巴嫩的新日常。那天早晨當她睜開眼睛，望著手機時間「9月26日，清晨5點」，她原本計劃再睡一會，因為2小時後就得起床打掃、煮飯、洗衣……然而當她再度醒來，平凡的日子卻被無情的現實改變了。走出房間，Zainab發現雇主和她的家人都消失了，屋裡空無一人。門沒有上鎖，但雇主一家悄然離開，連一紙告別都沒有。她才知道，雇主一家已在深夜離開黎巴嫩，奔向杜拜，希望能夠逃離迫近的戰爭。留下的是未支付的薪水和未曾道別的寂靜。

菲人遭騙至緬甸詐騙園區工作 受害者揭慘況：不服從就挨打

菲律賓移工部今天宣布，成功從緬甸救回12名菲籍人口販運受害者，他們被騙去緬甸從事詐騙工作，若不服從就會被刑求及虐打

「意識清楚」教宗方濟各病情好轉 梵諦岡：可坐扶手椅上用餐

梵蒂岡今天表示，天主教教宗方濟各在醫院度過了又一個平靜的夜晚，今天早上起床後，他還「坐在扶手椅上吃早餐」。教廷昨天稱他的...

哈瑪斯將移交4名以色列人遺體 含2名最年幼人質

哈瑪斯今天將移交4名以色列人質遺體，其中包括最年輕、畢巴斯家族2名最年幼成員。畢巴斯家族也成為以哈戰爭爆發迄今以國人質危...

南海爭議持續升溫 菲紐完成軍隊互訪協商

在菲律賓與中國的南海對抗持續升溫之際，菲律賓國防部宣布，已與紐西蘭就「軍隊互訪地位協定」（SOVFA）完成協商，樂觀預期...

澳洲將與巴布亞紐幾內亞簽署防禦條約 澳防長：與家人合作

澳洲今天表示，將與巴布亞紐幾內亞簽署防禦條約，與這個中國一直拉攏的太平洋國家加強關係

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。