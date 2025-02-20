菲人遭騙至緬甸詐騙園區工作 受害者揭慘況：不服從就挨打

菲律賓移工部今天宣布，成功從緬甸救回12名菲籍人口販運受害者，他們被騙去緬甸從事詐騙工作，若不服從就會被刑求及虐打。

菲律賓移工部表示，這12人在菲律賓駐曼谷大使館的協助下，已於昨天返抵馬尼拉，政府將繼續為他們提供必要協助，包括心理諮詢、財務及法律援助等。

他們是在臉書看到徵才廣告，應聘到緬甸從事「銷售」工作，沒想到卻被強迫從事網路詐騙，且沒有支薪及休假。

菲律賓移工部引述受害人說，他們若是不聽從管理人員的指示，就會被毆打、電擊或遭受半蹲、青蛙跳等體罰。對於想離開的受害人，雇主索討1萬5000美元（約新台幣49萬元）的贖金，才肯放人。

這12名受害人不堪虐待而乘趁逃離「詐騙之城」，向緬甸軍方求助，進而獲救。

泰緬邊境電信詐騙犯罪猖獗，泰國對緬甸境內部分地區採取斷電斷網措施之後，緬甸克倫邦（Karen）一支民族軍隊12日移交260名人口販運受害者予泰國軍方，包括這12名菲律賓人。

菲律賓移工部提醒欲往海外工作的菲律賓民眾，提防社群平台上的求職陷阱，若有可疑就業機會應向勞工部門或可靠人力仲介公司確認。