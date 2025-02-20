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「意識清楚」教宗方濟各病情好轉 梵諦岡：可坐扶手椅上用餐

中央社／ 梵蒂岡20日綜合外電報導
天主教教宗方濟各。圖／法新社
天主教教宗方濟各。圖／法新社

梵蒂岡今天表示，天主教教宗方濟各在醫院度過了又一個平靜的夜晚，今天早上起床後，他還「坐在扶手椅上吃早餐」。教廷昨天稱他的病情已略見好轉。

法新社報導，現年88歲的教宗方濟各（Pope Francis）14日因支氣管炎被送往羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital），後來惡化為雙側肺炎，引發外界擔憂。

梵蒂岡昨晚宣布，教宗的血液檢查結果顯示「略有好轉」，臨床狀況穩定，他還會見前來醫院探視的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），雙方會面約20分鐘。

探視完畢後，這位極右翼領導人透過聲明說，教宗「意識清楚且反應敏捷」，「我們一如往常地談笑風生，他並沒有失去大家熟知的幽默感」。

教宗近年身體狀況不佳，動過結腸和疝氣手術，走路也有問題。他遭診斷出肺炎後，讓人更擔心教宗的健康狀況。

教宗 方濟各 梵蒂岡 義大利

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