快訊

隔空互嗆！澤倫斯基批「活在假訊息空間」 川普怒射「外交飛彈」反擊

汪小菲搭機抵台…被問來台原因反應曝光 十指緊扣現任妻子

柯爸訃聞曝光！柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

聽新聞
0:00 / 0:00

哈瑪斯將移交4名以色列人遺體 含2名最年幼人質

中央社／ 加薩市20日綜合外電報導
哈瑪斯今天將移交4名以色列人質遺體，其中包括最年輕、畢巴斯家族2名最年幼成員。圖／法新社
哈瑪斯今天將移交4名以色列人質遺體，其中包括最年輕、畢巴斯家族2名最年幼成員。圖／法新社

哈瑪斯今天將移交4名以色列人質遺體，其中包括最年輕、畢巴斯家族2名最年幼成員。畢巴斯家族也成為以哈戰爭爆發迄今以國人質危機的象徵。

綜合路透與法新社報導，這是2023年10月7日哈瑪斯跨境攻襲以色列並引發戰爭以來首度移交以國人質遺體。

哈瑪斯表示，將在加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）歸還畢巴斯（Yarden Bibas）的妻子希利（Shiri Bibas）、2名稚子克菲爾（Kfir Bibas）和艾利爾（Ariel Bibas），以及第4名人質利夫希茨（Oded Lifshitz）的遺體。

根據獲美國支持、上月在卡達和埃及調解下達成的加薩停火協議，畢巴斯已於本月1日獲釋，並被送回以國。他是2名稚齡人質的父親，其中克菲爾遭挾持時才9個月大，艾利爾年僅4歲。

從哈瑪斯成員拍攝並播放的影片畫面可見，哈瑪斯發動攻擊當日，希利和她的2名稚子在鄰近加薩走廊邊境的家中遭到綁架。

以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，今天「對以色列全國來說將是極其艱難、令人心碎、悲痛的一天」。

在停火協議首階段，哈瑪斯迄今已釋放19名以國人質，並在紅十字會（Red Cross）斡旋下進行一系列換人行動，換取逾1100名遭以色列監禁的巴勒斯坦人。

以色列方面表示，在第1階段符合釋放條件的剩餘14名以國人質中，已有8人死亡。

哈瑪斯早在2023年11月時曾稱，希利和她的2名稚子已命喪以軍空襲，但以國當局從未證實這項消息。直至最近，包括畢巴斯家族成員的一些人仍不願相信他們已經死亡。

哈瑪斯今天移交遺體後，22日還將釋放6名人質，以換取數百名巴勒斯坦人，包括戰爭期間被以軍拘留的婦孺。

人質 以色列 哈瑪斯

延伸閱讀

以色列財長：哈瑪斯必須繳械並離開加薩

川普下最後通牒「不放人地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

哈瑪斯暫停釋放人質 以軍警戒：可能恢復戰鬥

以哈停火再遇阻礙 人質交換陷僵局

相關新聞

黎巴嫩戰火之中，被雇主拋下的外籍移工

Zainab，來自獅子山共和國的27歲移工，正在貝魯特打掃和料理家務。每個清晨，她都被爆炸聲驚醒，那是她在黎巴嫩的新日常。那天早晨當她睜開眼睛，望著手機時間「9月26日，清晨5點」，她原本計劃再睡一會，因為2小時後就得起床打掃、煮飯、洗衣……然而當她再度醒來，平凡的日子卻被無情的現實改變了。走出房間，Zainab發現雇主和她的家人都消失了，屋裡空無一人。門沒有上鎖，但雇主一家悄然離開，連一紙告別都沒有。她才知道，雇主一家已在深夜離開黎巴嫩，奔向杜拜，希望能夠逃離迫近的戰爭。留下的是未支付的薪水和未曾道別的寂靜。

「意識清楚」教宗方濟各病情好轉 梵諦岡：可坐扶手椅上用餐

梵蒂岡今天表示，天主教教宗方濟各在醫院度過了又一個平靜的夜晚，今天早上起床後，他還「坐在扶手椅上吃早餐」。教廷昨天稱他的...

哈瑪斯將移交4名以色列人遺體 含2名最年幼人質

哈瑪斯今天將移交4名以色列人質遺體，其中包括最年輕、畢巴斯家族2名最年幼成員。畢巴斯家族也成為以哈戰爭爆發迄今以國人質危...

南海爭議持續升溫 菲紐完成軍隊互訪協商

在菲律賓與中國的南海對抗持續升溫之際，菲律賓國防部宣布，已與紐西蘭就「軍隊互訪地位協定」（SOVFA）完成協商，樂觀預期...

澳洲將與巴布亞紐幾內亞簽署防禦條約 澳防長：與家人合作

澳洲今天表示，將與巴布亞紐幾內亞簽署防禦條約，與這個中國一直拉攏的太平洋國家加強關係

日本大幅提高減排目標 再生能源與核電佔比增加

日本政府批准到2040年的溫室氣體減排新目標，一舉從原本的門檻大幅拉高，同時一併修訂能源計畫與產業政策將進程同樣設在20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。