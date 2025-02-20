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新進展！墜海勇鷹找到了 軍方證實已訊號定位「將和時間賽跑打撈」

南海爭議持續升溫 菲紐完成軍隊互訪協商

中央社／ 馬尼拉20日專電
菲律賓巡邏機18日在南海飛行時，一架解放軍直升機飛到僅有三米內的距離試圖驅離，兩架飛機在空中對峙30分鐘。圖／美聯社
菲律賓巡邏機18日在南海飛行時，一架解放軍直升機飛到僅有三米內的距離試圖驅離，兩架飛機在空中對峙30分鐘。圖／美聯社

菲律賓與中國的南海對抗持續升溫之際，菲律賓國防部宣布，已與紐西蘭就「軍隊互訪地位協定」（SOVFA）完成協商，樂觀預期可於今年第2季簽署正式的協定。

菲律賓國防部今天發布新聞稿稱，菲律賓國防部副部長羅倫索（Pablo Lorenzo）和紐西蘭國防部國際部門首長皮爾斯（Kathleen Pearce），18日率領雙方的代表團，以視訊及實體方式完成SOVFA協商，確定協定文本。

新聞稿說，雙方對於在今年第2季簽署協定感到樂觀。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）去年4月在馬尼拉會面時，承諾簽訂SOVFA，雙方於今年1月23日展開首輪的會談。

兩國於2017年已曾簽署防衛合作協定，同意加強後勤及國防合作，而SOVFA將允許兩國的武裝部隊在對方領土進行聯合演習，進一步深化整體國防與軍事合作。

菲律賓與中國的南海對抗持續升溫，菲方最近再指控中國人民解放軍直升機18日於南海空域逼近菲律賓公務飛機，危及機上人員的安全。

因應中國近年來在南海的擴張，菲律賓正積極與理念相近國家締結防衛合作關係。

菲律賓已與美國、澳洲簽有軍隊互訪協定，和日本則簽有相互准入協定（RAA）。加拿大駐菲律賓大使哈特曼（David Hartman）2月9日向媒體透露，菲加兩國的類似談判也已進入最後階段，可望於2025年底前簽署。

紐西蘭與加拿大近月來已在「多邊海上合作行動」（MMCA）的框架下，與美國、日本、澳洲、菲律賓在南海爭議海域進行聯合演習。

南海 國防部 紐西蘭 菲律賓

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