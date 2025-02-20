澳洲將與巴布亞紐幾內亞簽署防禦條約 澳防長：與家人合作
澳洲今天表示，將與巴布亞紐幾內亞簽署防禦條約，與這個中國一直拉攏的太平洋國家加強關係。
法新社報導，這兩個歷史上關係密切的太平洋國家在聯合聲明中表示，致力談判促成協議，以深化部隊整合，也讓提供安全援助更加容易。
澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）說：「這將讓我們兩國的國防部隊走上不斷加強整合並提高相互操作性（interoperability）能力的道路。」
他在與巴布亞紐幾內亞國防部長共同召開的記者會上表示：「我們生活在一個戰略上日益複雜的世界。」
他說：「與我們最親密的朋友合作十分重要，但在這個情況下，我們是在與家人合作，我們是這樣看待我們與巴紐的關係。」
這份條約將以兩國2023年簽署的整體安全協議為基礎，目前細節尚未透露。
巴紐國防部長約瑟夫（Billy Joseph）表示，這份條約「對地緣政治和正在發生的各種競爭」具有重要意義。
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