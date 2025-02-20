日本大幅提高減排目標 再生能源與核電佔比增加

日本政府批准到2040年的溫室氣體減排新目標，一舉從原本的門檻大幅拉高，同時一併修訂能源計畫與產業政策將進程同樣設在2040年，預計再生能源與核電在發電佔比將達7成。

路透社報導，日本政府18日批准的氣候目標及相關政策修訂，意在為企業確保政策的長期穩定性，並聚焦於推動脫碳、確保穩定能源供給及增強產業競爭力促進經濟增長等面向。

根據新修訂的氣候政策，日本的溫室氣體減排目標是到2035年底前，相較2013年水準減排60%、到2040年底時減排達73%；原本的目標是到2030年底相較2013年水準減少46%，這次可謂進一步拉高目標門檻。

作為全球應對氣候變遷努力的一環，日本計劃本月向聯合國提交新修訂目標，作為巴黎氣候協定所規範的國家自訂貢獻（NDC）。

至於修訂後的能源政策，目標是到2040會計年度結束前再生能源要在日本發電佔比達50%，核電另佔20%。日本政府盼能在滿足不斷增長的電力需求同時，大力推廣清潔能源。

自從2011年311大地震引發福島核電廠事故以來，日本的電力公用事業重啟核電的腳步遲緩，以致到2023年核電僅佔日本供電的8.5%。

不過這次新的能源計畫將「盡力減少對核能依賴」從政策目標裡剔除，改為呼籲建造新一代核反應爐。

日本還批准一項新的國家戰略，將脫碳整合入產業政策至2040年，與減排目標和能源計畫時程統一。新戰略的目標是於核能、再生能源及其他低碳發電較豐富的地區，發展產業聚落。