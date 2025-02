星國暫緩執行大馬死囚 人團籲協助訴訟程序正義

「卡利奧佩」畢竟是一篇奇幻漫畫,在法庭上很難當作指控蓋曼的直接證據,故事中有多少部分是現實的投射,或者是某種程度的「自我實現預言」,也只是讀者的解讀。不過,Tortoise Media和《紐約雜誌》都提到蓋曼的另一部作品《萊緹的遺忘之海》(The Ocean at the End of the Lane)。此書背景發生在蓋曼童年時居住的薩塞克斯郡(Sussex),雖然蓋曼強調本書並非「真實的自傳」,但承認其中許多部分來自於他的童年經歷,並說故事主角「大致上可說是我的縮影」。

2025-02-20 11:09