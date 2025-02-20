尹錫悅涉內亂首次刑事庭 13分鐘結束

「卡利奧佩」畢竟是一篇奇幻漫畫，在法庭上很難當作指控蓋曼的直接證據，故事中有多少部分是現實的投射，或者是某種程度的「自我實現預言」，也只是讀者的解讀。不過，Tortoise Media和《紐約雜誌》都提到蓋曼的另一部作品《萊緹的遺忘之海》（The Ocean at the End of the Lane）。此書背景發生在蓋曼童年時居住的薩塞克斯郡（Sussex），雖然蓋曼強調本書並非「真實的自傳」，但承認其中許多部分來自於他的童年經歷，並說故事主角「大致上可說是我的縮影」。

2025-02-20 11:09