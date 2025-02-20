美軍官員警告北韓若射飛彈攻擊 靠「核三位一體」作出壓倒性回應

美國空軍官員19日警告，一旦北韓發射洲際彈道飛彈襲擊，美國的核威懾系統有能力作出壓倒性回應。

韓聯社報導，美國第八航空隊及聯合全球打擊行動中心司令阿馬戈斯特 （Jason Armagost）少將出席活動時被問到，一旦北韓擁有能打擊美國本土的飛彈，美方將如何應對，他指北韓即使擁有洲際彈道飛彈，亦不會獲得預期好處，因為美國可以選擇時間和地點，以壓倒性優勢回應。

阿馬戈斯特表示，美國的核三位一體系統能發揮一系列戰略威懾，包括洲際彈道飛彈保持警戒狀態，潛射彈道飛彈確保具有二次打擊能力，以及轟炸機可在前線進行可見的威懾；又強調3項部署的數量都非常重要，系統必須保持韌性。