澳洲關注外海中國軍艦異常動向 強調未構成威脅

澳洲國防部長今天表示，澳洲正在密切監視3艘中國軍艦在東部外海的「不尋常」部署，不過也強調這些軍艦「並未構成威脅」，且它們的行動「符合國際法」。

綜合法新社與路透社報導，澳洲大陸外海上週出現3艘中國海軍船艦，分別是衡陽號護衛艦、遵義號驅逐艦及微山湖號補給艦。

這幾艘軍艦目前正沿著澳洲東岸航行。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）告訴天空新聞網（Sky News）：「我們正在密切關注它們，我們會確保關注它們的一舉一動。」

他說：「這並非前所未見，但確實是不尋常的事件。」

馬勒斯強調，這些軍艦「並未構成威脅」，且它們的行動「符合國際法」。

坎培拉當局上週曾指責中國戰機對在南海巡邏的澳洲空軍軍機投擲照明彈，批評中方軍事行為「不安全」。

北京立刻予以反擊，指責澳洲軍機「侵犯中國主權，危害中國國家安全」。

這起事件是中國與澳洲在亞太地區日益緊張的空域與海上航道發生的一連串緊繃對峙之一。

2024年，一架中國戰機被指控在國際空域攔截一架澳洲「海鷹」（Seahawk）直升機，並在其飛行路徑上投擲照明彈。

2023年，一艘中國驅逐艦被指控在日本外海對潛水作業中的澳洲海軍潛水員發射聲納脈衝，導致人員輕傷。

中國正尋求擴大在太平洋地區的影響力，而澳洲與美國長期以來將這塊區域視為自身勢力範圍，並試圖阻止太平洋島國與中國建立安全合作關係。

馬勒斯預計今天將會晤巴布亞紐幾內亞國防部長約瑟夫（Billy Joseph），雙方正尋求展開雙邊防務條約會商。