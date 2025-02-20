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救援組織：近7成敘利亞人面臨未爆彈事故風險

中央社／ 開羅20日專電
圖為2024年12月8日在敘利亞首都大馬士革拍攝的爆炸後的濃煙。新華社
圖為2024年12月8日在敘利亞首都大馬士革拍攝的爆炸後的濃煙。新華社

國際救援組織「人道與包容」日前表示，敘利亞經過14年內戰後，現有近7成民眾面臨遭未爆彈炸傷或炸死危險。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，國際救援組織「人道與包容」（Humanity and Inclusion）敘利亞專案主任齊齊（Danila Zizi）19日對媒體表示，敘利亞現正面臨一場由未爆彈引起的大災難。在敘利亞現有約2300萬人口中，超過1500萬人隨時有可能遭未爆彈擊中導致傷亡。

「人道與包容」指出，自2011年敘利亞境內爆發衝突，且政府強力鎮壓反政府抗議活動以來，已造成50多萬人死亡，數百萬人流離失所，逃離家鄉落腳海外。

然而在內戰開始後，敘利亞各地即被安裝共約100萬枚彈藥，專家估計應有10至30萬枚炸彈至今尚未爆炸。

除戰爭各方埋藏彈藥外，政府軍直升機也向叛軍控制區投擲桶裝炸彈。這是一種粗糙的非導引爆炸裝置，常含燃料和金屬碎片。

齊齊表示，去年12月伊斯蘭叛軍推翻總統阿塞德（Bashar al-Assad）後，已有數十萬至百萬的敘利亞人返鄉，因此亟需採取緊急行動，以降低人身遭炸傷亡事故風險。

齊齊解釋，與其他武器相比，桶裝炸彈的引爆失敗率更高。而且伊斯蘭國聖戰士在2019年撤退時也有遺留彈藥，因此還有更多炸彈陷阱。

「人道與包容」表示，單在今年1月份就發生125起未爆彈事故，造成至少85人死亡，152人受傷。傷亡者多是在外求生計的男性，如耕作土地或放牧牲畜的農牧民，以及在校園或住家附近遊玩的兒童。

伊斯蘭國 敘利亞 炸彈

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