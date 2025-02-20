紐時：川普放眼與習近平達成廣泛協議

「紐約時報」報導，川普政府多名現任與前任顧問都認為，雖然充滿困難，美國總統川普仍有意與中國國家主席習近平達成廣泛協議，團隊中財經官員多認為可談出重大進展，國安官員與國會議員則立場強硬。

紐約時報（New York Times）報導，瞭解川普（Donald Trump）想法的多名現任與前任顧問都認為，雖然面臨許多困難，在經貿關係之外，川普仍想與習近平達成廣泛協議。

多名顧問表示，川普已對中國赴美投資與採購美國商品等項目表達興趣，也希望就核武安全達成協議，他期望和習近平面對面解決問題。

川普首任期的外部幕僚白邦瑞（Michael Pillsbury）表示，幾個月前川普告訴他，希望與習近平達成對雙方都有利的協議。

他指出，川普團隊已在討論由哪一方主導會談，2020年川普在位時，美中貿易協議中哪些部分沒有實踐，將中國拉回談判桌的最佳方式等議題。團隊已在內部討論不同意見。

多名顧問與分析師指出，美中都必須克服許多困難才能達成協議，川普政府仍未定調從中國方面得到什麼。雙方已就習近平再度到訪佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago），或川普先訪問北京等提出建議，但沒有明確的官式訪問日期。

川普幕僚群對此看法不一，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、財政部長貝森特（ScottBessent）與核心人士馬斯克（Elon Musk）都鼓勵川普跟著直覺，如今他的地位足以談出重大協議。

不具名的前外交官表示，中方可能同意在美投資設立太陽能、電動車與電池工廠，創造50萬個工作機會。也願意討論在合資企業中持有少數股份，或授權美國廠使用中國技術。

此外，中方也會對美進行重大採購，合作維繫朝鮮半島和平與烏克蘭重建，並承諾維繫美元是重要國際貨幣的地位。

許多分析師認為，習近平將要求美方減少部分關稅與高科技出口管制。中方官員與政府關係人士也試圖發展兩國過去已有的非官方溝通管道。

中方也對馬斯克在中國議題的角色感到興趣，出席川普就職的中國國家副主席韓正在華府期間，曾與馬斯克與副總統范斯（JD Vance）會面。

熟悉會面對話的前政府官員指出，馬斯克表達雙方有信心達成協議。找到與中國合作的方式，避免升高緊張，對美國而言是重要的。

川普政府內部對中國赴美投資設廠的建議有不同看法，國務卿盧比歐（Marco Rubio）、白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）與白宮高級顧問納瓦洛（PeterNavarro）都認為，這是國安威脅。聯邦與部分州政府、國會議員也對中國併購美國科技公司與房地產立場強硬。