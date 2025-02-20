快訊

最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素

金融時報：中國軍艦深入澳洲東南海域 距雪梨僅150浬

中央社／ 雪梨19日綜合外電報導

澳洲13日披露，發現1支中國海軍艦隊在其東北方外海航行。「金融時報」今天報導，這支艦隊被追蹤到出現在雪梨東方150浬處，是中國海軍在澳洲東海岸往南航行最遠的紀錄。

澳洲國防部13日發布聲明表示，已掌握3艘中國軍艦近期在澳洲專屬經濟區（EEZ）及東北海域活動，分別是衡陽號護衛艦、遵義號驅逐艦及微山湖號補給艦。

根據「雪梨晨驅報」（The Sydney MorningHerald），澳洲國防軍（ADF）今晚發聲明表示，這3艘中國軍艦持續在澳洲東方海域航行，國防軍密切監控。

「金融時報」（Financial Times）引述知情人士報導，有2艘澳洲海軍艦艇正在尾隨這支中國海軍特遣支隊。其中1名人士說，中國海軍在澳洲東海岸向南航行這麼遠「史無前例」，顯示北京正將其戰力投射超越第一島鏈與第二島鏈常態化。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center forStrategic and International Studies，CSIC）的澳洲專家厄德（Charles Edel）表示：「隨著中國不僅朝東方和西方測試其戰力投射能力，還進一步朝南方測試，如今問題轉為他們能夠冒多大的風險，也就是他們能對澳洲釋出多大的威脅信號。」

中國海軍艦艇雖曾在2019年造訪雪梨，但當時與這次的部署不同，是與澳洲政府協調過的行動。

澳洲與中國的國防部皆未立即回覆金融時報的置評請求。

澳洲智庫「羅伊研究院」（Lowy Institute）研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）指出，相較於美國外交政策持續變化，中國艦艇現蹤澳洲外海展現一種一致性，也就是中國海軍會繼續在亞太地區擴張其巡邏範圍與強度，包括在澳洲外海和南太平洋各島嶼附近。

國防部 海軍 澳洲

延伸閱讀

受川普啟發！澳洲富豪巴默成立新政黨 目標大幅削減政府規模

共軍戰艦傳在澳洲雪梨以東150浬現蹤 知情人士爆「史無前例」

澳洲塔斯馬尼亞157隻偽虎鯨擱淺 數十隻死亡

台南虱目魚插旗南半球 鮮魚粥等商品進軍澳洲

相關新聞

健康亮紅燈 方濟各保成就 找熟人卡要職

政治新聞網站Politico報導，罹患肺炎住院的天主教教宗方濟各飽受劇烈疼痛折磨，預感接近死亡，積極採取措施在教宗繼任者...

教宗方濟各嚴重肺炎 病情複雜須住院

梵蒂岡表示，上周起住院的天主教教宗方濟各十八日做電腦斷層掃描，發現左右肺葉都有肺炎，接下來其他檢驗顯示他的病情複雜，必須...

4名台灣人印度詐騙入獄 其中2人另涉他案

印度警方2024年10月偵破一起電信詐騙案，當時有4名台灣犯嫌被逮捕，印度警方今年偵辦另一起案件時，發現這4名台灣犯嫌中...

南韓憲法法院將裁定尹錫悅彈劾案 代理院長遭抹黑造謠

韓國憲法法院進行總統尹錫悅的彈劾審判之際，代理院長文炯培卻遭大量假訊息攻擊，聲稱他傳播兒童色情內容、支持共產，還出現富豪...

庫克群島靠攏大陸 為何引紐西蘭疑慮？來龍去脈一次看

位於南太平洋的庫克群島（Cook Islands）與中國關係日益密切，本週詳述雙方全面戰略夥伴關係的聯合行動計畫，引發紐...

受川普啟發！澳洲富豪巴默成立新政黨 目標大幅削減政府規模

澳洲即將舉行聯邦選舉，億萬富豪巴默（Clive Palmer）今天成立新政黨「愛國者號角」，他說是受到美國總統川普直接啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。