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教宗方濟各嚴重肺炎 病情複雜須住院

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
羅馬天主教教宗方濟各九日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持彌撒。方濟各上周起住院，教廷表示他因肺炎接受治療。（法新社）
羅馬天主教教宗方濟各九日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持彌撒。方濟各上周起住院，教廷表示他因肺炎接受治療。（法新社）

梵蒂岡表示，上周起住院的天主教教宗方濟各十八日做電腦斷層掃描，發現左右肺葉都有肺炎，接下來其他檢驗顯示他的病情複雜，必須進一步治療。

有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，現年八十八歲的教宗長期苦於肺部相關疾病，十八日晨間已領聖餐禮，整天不是祈禱和讀經文，就是休息。

教廷十七日表示，方濟各的呼吸道受到「多重致病原感染」，醫院治療方法必須改變；「迄今所做一切檢驗均顯示病情複雜，必須充分住院」。

梵蒂岡重申教宗因多種微生物感染，需進行類固醇和抗生素療程，「使得治療更具挑戰性，然而教宗的精神狀況依然良好」。

梵蒂岡發言人布魯尼表示，教宗睡得很好，十八日醒來後吃早餐、讀報紙。教廷表示，教宗兩側肺葉都出現肺炎，但精神不錯，向就近照顧他的人致謝，並懷著感恩的心，請大家繼續為他祈禱。

雙側肺炎是一種嚴重感染，會導致肺部發炎並造成疤痕，使呼吸更加困難。美國國家衛生院指出，多重致病原感染為急性、慢性病齊發，致病原包括病毒、病菌、真菌及寄生蟲。

梵蒂岡已宣布取消教宗所有公開行程，直至本月廿三日。

布魯尼表示，方濟各住院頭兩天，還想屢行例行職責；十四、十五兩日他與加薩的羅曼涅利神父交談，關切當地狀況。羅曼涅利說，教宗講話的聲音顯得疲憊，但語音很清楚。

教宗十六日並未帶頭進行每周的三鐘經祈禱；這在他擔任教宗近十二年來僅是第二次。

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