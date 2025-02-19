快訊

周五鋒面＋東北季風3地大雨 周日冷氣團「低溫僅11度」

馬斯克「最聰明AI」發布會 C位給了大陸95後學霸

張震母親驚傳病逝 兄張翰承受喪母之痛仍出席記者會

中國麗水大學申請「切斷海纜」專利 日本國會議員關注

中央社／ 東京19日專電

台灣周邊海底電纜疑遭中國船隻損害事情頻傳，外媒報導中國麗水大學團隊申請「切斷海底電纜裝置」專利日本國會議員松原仁認為此事攸關日本的通訊基礎設備，詢問日本政府看法，日本官方表示有掌握已公開資訊，其餘避答。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，有關海底電纜切斷裝置，以2009年中國國家海洋局（現在的自然資源部）技術人員申請的「海洋曳航型切斷裝置」專利為基礎，2020年由麗水大學（位於浙江省麗水市）申請專利。

文件指出，在緊急狀況之際，當有必要切斷電纜，需高速且低成本的切斷裝置。

日本無黨籍眾議員松原仁在國會提出質問主意書（質詢狀），要求日本政府就此發表看法。日本政府本月7日內閣會議做出答辯書，內容寫道：「有關海底電纜的狀況，會持續關注」。

針對海底電纜切斷裝置一事，日本政府的答辯書寫道：「有掌握已公開的資訊，至於更詳細的內容，基於事情的性質，不便回答」。

產經報導，美國學者對「新聞週刊」指出，「中國這所大學提出專利申請是事實，這顯示中國具有將來要實施海底戰的動機」。

報導還說，在台灣周邊，上個月海底電纜受損，海巡署指出，疑似是載有7名中國籍人士的貨輪（登記為喀麥隆籍）故意為之。此外，本月17日發生連接台灣本島與離島馬祖（近中國福建省）的2條海底電纜陸續斷裂。

專利 日本 美國

延伸閱讀

哈佛連霸！泰晤士世界大學聲譽排名出爐 台灣僅1大學擠進前150名

日本廁所高科技！法遊客驚豔「放音樂又自動沖水」 讚一功能太瘋狂

海纜故障！經典賽資格賽將開打 馬祖MOD看不到轉播

賴清德：海底電纜是關鍵基礎設施 一起守護數位生命線

相關新聞

4名台灣人印度詐騙入獄 其中2人另涉他案

印度警方2024年10月偵破一起電信詐騙案，當時有4名台灣犯嫌被逮捕，印度警方今年偵辦另一起案件時，發現這4名台灣犯嫌中...

南韓憲法法院將裁定尹錫悅彈劾案 代理院長遭抹黑造謠

韓國憲法法院進行總統尹錫悅的彈劾審判之際，代理院長文炯培卻遭大量假訊息攻擊，聲稱他傳播兒童色情內容、支持共產，還出現富豪...

庫克群島靠攏大陸 為何引紐西蘭疑慮？來龍去脈一次看

位於南太平洋的庫克群島（Cook Islands）與中國關係日益密切，本週詳述雙方全面戰略夥伴關係的聯合行動計畫，引發紐...

受川普啟發！澳洲富豪巴默成立新政黨 目標大幅削減政府規模

澳洲即將舉行聯邦選舉，億萬富豪巴默（Clive Palmer）今天成立新政黨「愛國者號角」，他說是受到美國總統川普直接啟...

東北新幹線1天2狀況車班大亂 東京往來仙台停駛約5小時

日本東北新幹線今天上午及下午各發生一起突發狀況，加總造成往來東京站與仙台站的雙向列車停駛約5小時，車班在復駛後大亂，誤點...

詐騙賭博走私…大陸人境外犯罪猖獗 印尼學者：助長反陸情緒

印尼學者今天發表文章指出，中國有關境外電信詐騙的警告，與中國人在印尼參與網路賭博、走私和詐騙等非法活動形成鮮明對比。該一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。