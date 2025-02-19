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4名台灣人印度詐騙入獄 其中2人另涉他案

中央社／ 新德里19日專電
印度警方2024年10月偵破一起電信詐騙案，當時有4名台灣犯嫌被逮捕，印度警方今年偵辦另一起案件時，發現這4名台灣犯嫌中的2人也涉案。路透
印度警方2024年10月偵破一起電信詐騙案，當時有4名台灣犯嫌被逮捕，印度警方今年偵辦另一起案件時，發現這4名台灣犯嫌中的2人也涉案。路透

印度警方2024年10月偵破一起電信詐騙案，當時有4名台灣犯嫌被逮捕，印度警方今年偵辦另一起案件時，發現這4名台灣犯嫌中的2人也涉案。

印度媒體18日報導，指維沙哈巴南（Visakhapatnam）警方在一起偵查網路犯罪的行動中，逮捕了2名台灣人，台灣相關方面做出回應。

駐印度代表處警務秘書何岱榕接受中央記者採訪時證實，這次印度媒體報導中所指的2人，其實就是去年10月那起詐騙案4名台灣犯嫌的其中2人。印度警方去年偵破詐騙案後曾開庭，之後4名台灣犯嫌就被關進監獄，在審判結束以前，4人仍須拘留獄中。

何岱榕指出，本案應該是4名台灣犯嫌在被關押期間，印度警方同時清查其他案件，調查後發現其中2人另涉他案有關。

至於印度媒體18日報導因犯嫌姓名曝光後，才導致媒體以為2人一度出獄，之後又再度犯案。

印度警方18日兵分多路突襲，破獲從事電信詐騙、線上博弈等非法活動的犯罪集團，並在這次行動中，查扣9部筆記型電腦、8台桌上型電腦、65隻手機、135張SIM卡、699本存摺。

印度警方去年逮捕4名台灣人後，何岱榕曾前往協助，駐孟買辦事處去年12月也進行領務探視。印度法院審理時程不一，有些案子可能會拖2至3年，目前犯嫌有請律師辯護，駐孟買辦事處則是不定時安排領務探視。

印度 台灣人 電信詐騙

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