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南韓憲法法院將裁定尹錫悅彈劾案 代理院長遭抹黑造謠

中央社／ 首爾19日綜合外電報導
圖為1月23日，尹錫悅出席彈劾案庭審。（新華社）
圖為1月23日，尹錫悅出席彈劾案庭審。（新華社）

韓國憲法法院進行總統尹錫悅的彈劾審判之際，代理院長文炯培卻遭大量假訊息攻擊，聲稱他傳播兒童色情內容、支持共產，還出現富豪馬斯克（Elon Musk）呼籲將他解職的假貼文。

韓國憲法法院幾週以來一直在審理是否支持國會彈劾尹錫悅的決定，以解除尹錫悅總統職務。尹錫悅去年12月試圖在韓國實施戒嚴，但未獲成功。

領導這場訴訟的是文炯培，他是憲法法院代理院長，說話溫和、傾向於自由主義，於2019年被當時的總統文在寅任命為憲法法院法官。

法律專家普遍預計憲法法院將於下個月解除尹錫悅的總統職務，因此尹錫悅所屬的保守派政黨及其盟友對文炯培發起大量虛假的誹謗指控。

首爾延世大學法學教授李鍾秀（Lee Jong-soo，音譯）說：「這種攻擊的目的非常明確，它們試圖削弱彈劾決定的合法性。」他還說，彈劾是「無法避免的」。

最具破壞性的假訊息之一，是文炯培涉嫌在網路上傳播兒童色情內容的傳聞，但這項傳聞已被法新社揭穿。

尹錫悅所屬的執政黨國民力量黨（PPP）擴大這個虛假指控，要求文炯培辭職，並譴責他「消費」色情內容。不過，國民力量黨後來被迫收回指控並道歉。

然而這並沒有阻止尹錫悅的支持者，他們仍在總統彈劾案的聽審會外舉著寫有「色情法官文炯培」的標語。

南韓 尹錫悅 憲法

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