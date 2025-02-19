歐盟檢討農業政策 食品進口法規趨嚴

歐洲聯盟計劃打擊不符合標準的進口食品，作為將於今天公布的農業政策檢討其中一環，藉以在全球貿易緊張局勢中安撫農民的不滿情緒。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）即將公布農業新藍圖。儘管農業占歐盟總預算的1/3，農民長期不滿布魯塞爾的自由貿易政策。

農民對監管負擔和收入縮減不滿，並且認為海外競爭對手所受監管較少而引發不公平競爭，去年於是以投擲雞蛋、噴灑糞肥、封鎖布魯塞爾街道等方式，進行長達數月抗爭。

在與農業遊說團體和環境非政府組織協商後，歐盟執委會的「農業和糧食願景」（Vision for Agricultureand Food）承諾解決其中一些疑慮。

根據法新社看到的文本草案，為了確保農業部門不會「處於競爭劣勢」，歐盟執委會將尋求「讓適用於進口產品的生產標準更具一致性」。

布魯塞爾尤其將會確保「基於健康和環境理由而在歐盟禁用的最危險殺蟲劑」不得「透過進口產品」重新進入歐盟。

該草案沒有具體說明實施時間表，或哪些產品、國家或地區可能會受到影響。

智庫「歐洲農場」（Farm Europe）的韋內特（LucVernet）說：「這個願景的首要任務是緩和緊張局勢，讓各方平靜下來。」他指出，該文本「非常謹慎」。