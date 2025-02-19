巴基斯坦武裝分子攔查巴士 7名乘客遭槍擊遇害

巴基斯坦官員指出，西南部俾路支省昨天發生攻擊事件，身分不明的武裝分子在一部開往中部旁遮普省首府拉合爾（Lahore）的巴士上殺害7名乘客。

路透社報導，這起攻擊發生在俾路支省（Baluchistan）巴克罕縣（Barkhan）。毗鄰阿富汗和伊朗的俾路支省是巴基斯坦打擊分離主義叛亂分子的重要戰場，分離主義分子尋求更大自治權，也想對當地自然資源分一杯羹。

當地官員指出，一群約有40人的武裝分子攔下多部巴士和車輛，檢查過身分證後，強迫7名乘客下車並且予以槍擊殺害。7名被害人全都出身旁遮普省（Punjab）。

官員指出，這起事件發生在巴克罕縣通往旁遮普省南部德拉加齊汗巿（Dera Ghaza Khan）的公路上。

沒有團體聲稱犯案，槍手行凶動機不明。官員告訴路透社，案發現場已被封鎖，但槍手早已逃逸無蹤。

法新社報導，雖然沒有人聲稱犯案，不過在這個地區最為活躍的俾路支解放軍（Balochistan LiberationArmy）1月時曾進行炸彈攻擊，造成6人喪生。

這群分離主義激進分子去年曾經展開協同攻擊，造成至少39人喪生，大體上是以旁遮普人為目標。