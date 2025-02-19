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庫克群島靠攏大陸 為何引紐西蘭疑慮？來龍去脈一次看

中央社／ 威靈頓19日綜合外電報導
庫克群島總理布朗（Mark Brown）和中國國務院總理李強簽署的協議涵蓋兩國將加強合作的多個領域，包括教育、經濟、基礎設施、漁業、災害管理及深海採礦。 路透社
庫克群島總理布朗（Mark Brown）和中國國務院總理李強簽署的協議涵蓋兩國將加強合作的多個領域，包括教育、經濟、基礎設施、漁業、災害管理及深海採礦。 路透社

位於南太平洋的庫克群島（Cook Islands）與中國關係日益密切，本週詳述雙方全面戰略夥伴關係的聯合行動計畫，引發紐西蘭疑慮。

以下是路透社針對相關來龍去脈的說明：

●庫克群島簡介

庫克群島位於紐西蘭和夏威夷中間，由太平洋上15個小島和環礁組成，自1965年以來與紐西蘭維持「自由聯合」關係，其公民擁有紐西蘭護照及享有在紐西蘭工作、健保、教育方面等福利。

庫克群島可採取獨立的外交政策，但兩國必須就安全、國防和外交政策問題進行磋商。

庫克群島人口約1萬5040人，但自認是庫克群島毛利人及住在紐西蘭的人口卻有9萬多人。這個小型經濟體現已被列為高收入地區，因此不再有資格獲得國際官方發展援助，而且仰賴觀光業。

中國與庫克群島1997年建立外交關係，2018年升級為全面戰略夥伴關係。

●上週簽署的協議為何？

庫克群島總理布朗（Mark Brown）和中國國務院總理李強簽署的協議涵蓋兩國將加強合作的多個領域，包括教育、經濟、基礎設施、漁業、災害管理及深海採礦。

紐西蘭梅西大學（Massey University）國防與安全研究中心（Centre for Defence and Security Studies）副教授鮑爾斯（Anna Powles）凸顯在水文和地理空間研究領域的加強合作，這些研究可直接應用於軍事。

他們的協議也著眼促進文化關係，但不包括任何債務或明確的安全關係。

布朗訪中期間也簽署一些諒解備忘錄，但尚未對外公布。

●紐西蘭為何擔憂？

紐西蘭不滿布朗與中國簽署的協議缺乏透明度，且中國近年來在太平洋地區愈發強勢。

澳洲和美國抵制中國在太平洋地區不斷增強的影響力，包括加強資助及推動新的戰略夥伴關係。

雖然紐西蘭也增加援助，但在財政上無法與中國競爭。

紐西蘭擔憂庫克群島政府爭取更多自治，包括力求發行自己的護照，這意味庫克群島在仍是紐西蘭一部分的同時，獲得獨立各種好處。

庫克群島還希望加入聯合國，但紐西蘭不允許。根據新協議，中國表示將支持庫克群島擴大加入國際組織的願望。

鮑爾斯說：「中國正藉此挑撥庫克群島與紐西蘭的關係，並利用庫克群島總理布朗有意進一步脫離紐西蘭的願望或抱負。」

●中國意圖以及庫克群島島民面臨的風險為何？

庫克群島未開發的深海礦產資源豐富，中國希望藉由協議進一步合作。

靠攏中國將為庫克群島帶來新一波的遊客和貿易機會，並為發展深海採礦業提供技術或財務支援。

然而，若與紐西蘭的關係進一步惡化，未來有可能需要就庫克群島憲法的發展舉行公投。

在野黨已對布朗提出不信任動議，預計國會將於25日後投票。

北京 李強 紐西蘭 聯合國

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